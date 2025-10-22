Les résultats d'Intel montreront si l'avalanche d'investissements dans le fabricant de puces porte ses fruits

Les résultats du troisième trimestre d'Intel, publiés jeudi, montreront si une série d'investissements récents très médiatisés peuvent soutenir ses finances tendues, alors que le nouveau directeur général Lip-Bu Tan tente de relancer le fabricant de puces en difficulté.

Les investissements de plusieurs milliards de dollars de Nvidia et du japonais SoftBank, ainsi qu'une participation sans précédent du gouvernement américain au cours du trimestre de septembre, ont été des points positifs dans le long redressement d'Intel INTC.O .

Les investissements ont permis à ses actions de doubler en valeur cette année et de dépasser les gains de Nvidia, la coqueluche de l'IA, plaçant la barre haute pour l'entreprise qui devrait annoncer une baisse de 1 % de ses ventes au troisième trimestre, à 13,14 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor, un investisseur d'Intel, a déclaré que les investisseurs seraient attentifs aux progrès de la stratégie globale de l'entreprise.

"En rassemblant tous les investissements récents () - Quelle est la vue d'ensemble d'Intel? À quoi ressemble leur trésorerie?" a déclaré Joe Tigay.

AUGMENTATION DES LIQUIDITÉS, DILUTION DES BÉNÉFICES

Nvidia a déclaré le mois dernier qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel, ce qui lui donnerait une participation d'environ 4 % après l'émission de nouvelles actions. En août, Intel a obtenu 2 milliards de dollars supplémentaires de SoftBank.

Après que le président américain Donald Trump a demandé la démission du directeur général Lip-Bu Tan en raison des liens avec la Chine, une réunion organisée à la hâte à Washington a abouti à un accord inhabituel impliquant que le gouvernement américain prenne une participation de 10 % pour 8,9 milliards de dollars.

Ces mesures offrent à Intel une bouée de sauvetage essentielle après que l'expansion manufacturière de Pat Gelsinger, le directeur général évincé, a mis à mal les marges après des années de faux pas.

Mais le manque de détails sur les transactions a laissé Wall Street dans l'expectative quant à leurs bénéfices potentiels.

La société devrait enregistrer une perte par action de 22 cents au troisième trimestre, et un bénéfice ajusté par action de 1 cent.

Les bénéfices par action d'Intel pour le trimestre de septembre pourraient être affectés par la dilution des actions due à l'accord avec le gouvernement et, en fonction de la conclusion des accords avec Nvidia et Softbank, les bénéfices par action pourraient être affectés au quatrième trimestre, a déclaré Ryuta Makino, analyste chez Gabelli Funds, un investisseur d'Intel.

"Cela entraînera une dilution, mais à mon avis, la dilution des actions est le cadet des soucis des actionnaires d'Intel."

LES PROBLÈMES PERSISTENT, MAIS LES MARCHÉS FINAUX SE DÉVELOPPENT

Bien qu'ils soient considérés comme un vote de confiance dans l'avenir d'Intel, les analystes et les investisseurs s'accordent à dire que les récents accords de financement n'atténuent pas les problèmes persistants d'Intel.

Intel n'a cessé de perdre des parts du marché des unités centrales de traitement des ordinateurs personnels et des serveurs (CPU) au profit d'AMD AMD.O , tandis que l'architecture basée sur Arm ARM.O constitue une menace pour son modèle de puce x86 hérité du passé.

Toutefois, la demande globale du marché final s'améliore grâce à un cycle de rafraîchissement de Windows qui stimule les ventes, les résultats préliminaires du cabinet d'études Gartner faisant état d'une augmentation de 8 % des livraisons de PC au niveau mondial au troisième trimestre.

L'unité d'Intel spécialisée dans les puces pour PC devrait enregistrer une hausse de 11 % pour atteindre 8,12 milliards de dollars, grâce à l'accélération de la production de son processeur Panther Lake pour PC - la première puce fabriquée sur sa technologie de fabrication 18A - dont les premières unités devraient être livrées avant la fin de l'année 2025.

Le succès de son nœud de fabrication 18A est déterminant pour les activités de fabrication en sous-traitance d'Intel, après que Lip-Bu Tan a considérablement réduit les plans d'expansion considérables de son prédécesseur, Pat Gelsinger.

Le segment de la fabrication devrait afficher un chiffre d'affaires stable de 4,37 milliards de dollars au troisième trimestre.

Les analystes s'attendent à ce que les ventes de l'unité des centres de données d'Intel augmentent de 18 % pour atteindre 3,95 milliards de dollars.

Alors qu'Intel n'a pas réussi à s'imposer dans le secteur en plein essor des processeurs graphiques pour l'intelligence artificielle, dominé par Nvidia, l'augmentation rapide de la capacité des centres de données a élargi le marché pour ses processeurs de serveur utilisés avec les GPU.

Intel a relancé ses efforts pour s'imposer sur le marché des GPU avec une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour les centres de données, dont le lancement est prévu l'année prochaine.

"Les marchés accordent à Intel un laissez-passer important pour ses difficultés actuelles", a déclaré Joe Tigay d'Equity Armor.

"Intel dispose d'une grande marge de manœuvre sur la base des attentes de ce que les nouveaux partenariats apporteront et de leurs nouvelles conceptions de produits."