Les résultats d'Adecco sont conformes aux attentes des analystes, le titre est stable
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:18
Le résultat brut s'est élevé à 1 141 millions d'euros, en hausse de 4 % en termes organiques (1 % en termes publiés). À 19,1 %, la marge brute est restée stable en termes organiques (en baisse de 10 points de base en termes publiés).
L'EBITA hors éléments exceptionnels s'est élevé à 225 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport à la même période de l'année précédente sur une base organique (20 % publié). La marge d'EBITA, hors éléments exceptionnels, s'est élevée à 3,8 %, soit une hausse de 60 points de base par rapport à l'année précédente. Le résultat net s'élève à 88 millions d'euros, en hausse de 31 % à taux de change constants.
Selon Jefferies, les résultats du quatrième trimestre 2025 étaient globalement conformes aux attentes des analystes, avec notamment une solide performance du chiffre d'affaires, mais GM n'a pas atteint ses objectifs une nouvelle fois, malgré une trésorerie excédentaire.
Sur l'année, le chiffre d'affaires est en croissance de 1,3 % à 23 082 millions d'euros et la marge brute ressort à 19,2 % (-20 points de base en glissement annuel).
La marge EBITA s'inscrit à 3,0 % hors éléments exceptionnels et le résultat net est de 295 millions d'euros, 2 % en glissement annuel. Le BPA de base est de 1,76 euro et le BPA ajusté de 2,37 euros.
Jefferies indique dans son étude du jour que les commentaires indiquent une poursuite de la croissance des volumes au 1er trimestre, suggérant un taux de croissance organique conforme à celui du 2ème semestre 2025 (conforme au consensus à environ 3,5 % contre 2,4 % selon Jefferies).
"La marge brute devrait rester stable par rapport au trimestre précédent, inférieure à nos prévisions et au consensus (19,1 % au 4ème trimestre 2025 contre 19,3 %/19,4 % au 1er trimestre 2026 selon Jefferies/consensus), bien que cette baisse devrait être partiellement compensée par les frais généraux et administratifs" rajoute Jefferies.
