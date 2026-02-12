Les résultats d'AB InBev moins mauvais qu'attendu, perspectives 2026 jugées encourageantes
Le premier brasseur mondial dit avoir terminé l'année 2025 sur une dynamique "améliorée", marquée tout à la fois par une croissance continue de ses bénéfices, un accroissement de la marge et une solide génération de trésorerie.
Dans un communiqué diffusé en début de matinée, le propriétaire des marques Budweiser, Stella Artois et Corona indique que son Ebitda normalisé a augmenté de 2,3% à 5,47 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, en dépit de volumes en baisse de 1,5%, le recul de 1,9% des ventes de bières n'ayant pas été totalement compensé par la hausse de 0,6% des volumes non-bières.
A 15,55 milliards de dollars sur le 4ème trimestre, soit une croissance interne de 2,5%, le chiffre d'affaires dépasse les prévisions du marché.
"Cette performance meilleure que prévu s'explique par la bonne tenue de l'activité dans la région Amériques où les marques Michelob Ultra et Busch Light continuent de remporter des parts de marché dans un secteur américain qui reste faible dans son ensemble", expliquent ce matin les analystes de RBC.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, l'Ebitda normalisé a augmenté de 4,9% à 21,22 milliards de dollars, avec à la clé un accroissement de la marge opérationnelle de plus d'un point de pourcentage à 35,8%.
La génération de flux de trésorerie disponible atteint quant à elle 11,3 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice.
Le groupe américano-belge indique par ailleurs entamer l'année 2026 en "position de force", s'estimant bien positionné pour accélérer sa croissance.
Il déclare ainsi prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4-8%.
La société prévoit également de proposer un dividende final d'un euro par action, ce qui, combiné à l'acompte sur dividende de 0,15 euro par action, représente une hausse de 15% par rapport à l'exercice 2024, avec l'ambition de poursuivre un dividende "progressif" au fil du temps d'après ses propos.
Après ces résultats meilleurs que prévu et ces prévisions souriantes, le titre AB InBev se contentait d'une hausse de 2% jeudi matin sur Euronext Bruxelles, dans un indice BEL en progression de 0,3%, mais l'action avait bien progressé récemment ( 20% depuis le 1er janvier), notamment dans la foulée des derniers résultats de Carlsberg et Heineken.
"La valorisation demeure encore attrayante et nous conduit à renouveler notre recommandation d'achat", écrivent ce matin les équipes de KBC dans une note de réaction.
