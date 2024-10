Les résultats cliniques de l'étude RACERS d'ABIONYX Pharma sur le brouillard cérébral sélectionnés pour la présentation d'un poster au congrès annuel 2024 de l'American Society of Nephrology (ASN) « Kidney Week »

Pour recevoir l'information d'ABIONYX Pharma en temps réel, faites-en la demande à abionyx@newcap.eu.



De nouvelles données cliniques ont montré un impact positif sur les troubles cognitifs



Validation de l'efficacité de CER-001 dans le brain-fog et soutien à l'exploration de nouvelles indications dans la neuro-inflammation



Toulouse, FRANCE, Lakeland, USA, 24 octobre 2024, 19h30 CEST - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible au PEA PME), une société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, a annoncé aujourd'hui que l'étude RACERS de phase 2b de la société dans le sepsis a été sélectionnée à nouveau comme présentation de poster lors de la session « AKI : Clinical, Outcome, and Trials- and Pathophysiology » dans le cadre du congrès annuel 2024 de l’American Society of Nephrology qui se tiendra du 23 au 27 octobre 2024 à San Diego, en Californie.