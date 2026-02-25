 Aller au contenu principal
Les résultats 2025 de E.ON sont conformes aux prévisions de Jefferies
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 12:19

E.ON a annoncé un EBITDA de 9,85 milliards d'euros pour l'exercice 2025, soit une hausse de 10 % en glissement annuel, conforme aux prévisions de Jefferies. Suite à cette publication, Jefferies confirme son conseil à conserver avec un objectif de cours de 16,70 E.

La société a également publié ses prévisions pour les exercices 2026 à 2030. Pour l'exercice 2026, E.ON table sur un EBITDA consolidé compris entre 9,4 et 9,6 milliards d'euros, conforme aux prévisions de Jefferies.

Les objectifs d'EBITDA par division sont les suivants : 7,3 milliards d'euros pour Energy Networks, 675 millions d'euros pour Energy Infrastructure Solutions (EIS) et 1,5 milliard d'euros pour Energy Retail.

Le résultat net pour l'exercice 2026 devrait s'établir entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, soit une hausse de 1 % par rapport au consensus, ce qui implique une variation de -7 % par rapport à l'année précédente souligne le bureau d'analyse.

Les prévisions d'E.ON pour 2030 en matière d'EBITDA/résultat net, à respectivement 13 milliards d'euros et 3,8 milliards d'euros, sont en baisse de 2 % et 4 % par rapport aux prévisions de Jefferies.

Le nouveau plan d'investissement de 48 milliards d'euros pour les exercices 2026-2030 est également conforme aux prévisions de Jefferies.

Au niveau des divisions, E.ON prévoit d'investir 40 milliards d'euros dans les réseaux énergétiques, 5 milliards d'euros dans les services d'infrastructure énergétique et 2,5 milliards d'euros dans la vente au détail d'énergie d'ici 2030.

E.ON prévoit ainsi d'atteindre un ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 5 indique Jefferies en conclusion.

Valeurs associées

E.ON
19,050 EUR XETRA +1,65%
