Les restrictions imposées par l'UE aux onduleurs chinois risquent de ralentir le déploiement de l'énergie solaire en raison de craintes liées à la sécurité

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* La décision de l'UE pourrait ralentir le déploiement du solaire et augmenter les coûts sur certains marchés

* Les responsables invoquent des risques de sécurité liés aux composants chinois

* Les producteurs européens affirment qu'une montée en puissance rapide est possible

* Les groupes industriels mettent en garde contre les difficultés liées au passage à un approvisionnement local

par Kate Abnett, Susanna Twidale et Nina Chestney

L'interdiction par l'Union européenne du financement public des onduleurs solaires fabriqués en Chine pourrait affecter plus d'un cinquième des nouvelles capacités solaires, mettant en évidence une tension croissante entre les craintes en matière de sécurité énergétique et la course de l'Union pour atteindre ses objectifs climatiques. Bruxelles a imposé cette restriction le mois dernier, invoquant la crainte que des onduleurs connectés à Internet fournis par des pays "à haut risque" tels que la Chine puissent être utilisés pour perturber le réseau électrique européen. Comme ces appareils peuvent recevoir des mises à jour logicielles à distance, les responsables avertissent qu’ils pourraient constituer une porte dérobée permettant à des acteurs étrangers d’interférer avec les réseaux électriques, voire de les mettre hors service. D'après les niveaux de déploiement actuels, cette interdiction à l'échelle de l'UE affecterait au moins 14 gigawatts de nouvelle capacité solaire, soit plus de 20 % des installations annuelles de l'UE, selon les calculs de Reuters, obligeant les développeurs à rechercher des alternatives plus coûteuses.

Les onduleurs, qui transforment l'énergie solaire en électricité prête à être injectée dans le réseau, constituent un élément essentiel mais souvent négligé du système. Les fabricants chinois, menés par Huawei et Sungrow, ont fourni environ 70 % des onduleurs européens ces dernières années, rendant l'Union européenne dépendante d'équipements étrangers pour une part croissante de son approvisionnement en électricité.

CRAINTES CONCERNANT LES RISQUES POUR LE RÉSEAU Les responsables de l'UE affirment que ces restrictions constituent une mesure de précaution contre le risque systémique, mais certains groupes industriels et développeurs avertissent que cette politique pourrait augmenter les coûts et retarder les installations – en particulier sur les marchés dépendant des subventions publiques –, compliquant ainsi les efforts visant à atteindre les objectifs en matière d'énergies renouvelables.

"Cela pourrait entraîner une coupure à distance des réseaux des États membres, provoquant des pannes d'électricité à l'échelle nationale", a déclaré un porte-parole de la Commission au moment de l'interdiction. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il "refusait d'accepter" la restriction de l’UE. Sungrow a déclaré dans un communiqué qu’elle respectait strictement la réglementation de l’UE et intégrait la conformité en matière de cybersécurité dans l’ensemble de ses systèmes et pratiques, ajoutant qu’elle n’avait pas d’autres commentaires à faire concernant la décision de l’UE. Huawei n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Certains responsables de l'UE reconnaissent que ces restrictions risquent de ralentir le déploiement de l'énergie solaire et d'augmenter les coûts, mais font valoir que l'alternative serait une vulnérabilité croissante au cœur du système électrique européen.

"Tous les fabricants d’onduleurs ont accès à leurs onduleurs via Internet, par exemple pour effectuer des mises à jour du micrologiciel. Et les Chinois le font aussi", a déclaré Christoph Podewils, directeur du groupe industriel European Solar Manufacturing Council.

"On pourrait gravement nuire au système énergétique européen, et c'est là le risque."

COÛTS ET CONSÉQUENCES

Certains développeurs affirment que le remplacement des onduleurs chinois ne sera ni rapide ni bon marché.

Sur des marchés tels que ceux d’Europe centrale et orientale, où de nombreuses installations sont soutenues par des programmes de subventions, des coûts plus élevés et des réseaux d’assistance locaux moins développés pourraient entraîner des retards. Les entreprises chinoises ont mis en place une vaste capacité de distribution et de service dans toute la région, offrant souvent une assistance technique dans les langues locales, un avantage dont certains concurrents européens ne disposent pas.

"Ce n’est pas comme commander des chaussures sur Internet. Il faut communiquer avec le fabricant de l’onduleur", a déclaré Jan Krcmar, directeur exécutif de l’Association solaire tchèque, qui compte Huawei parmi ses membres et ne soutient pas l’interdiction. "Nous prévoyons une baisse d’au moins deux tiers des installations au cours des un, deux ou trois prochaines années." Au total, 9 GW de grands projets à l'échelle industrielle sur l'ensemble des marchés bénéficient d'engagements de financement de l'UE, selon les données de Wood Mackenzie. En Lettonie et en Estonie, 70 % des installations solaires résidentielles bénéficient d'une forme ou d'une autre de soutien de l'UE, tandis que laBERD a prêté cette année 70 millions d'euros (80,94 millions de dollars) à la Hongrie pour un projet de 700 mégawatts combinant énergie solaire et stockage par batterie.

Ces marchés sont sensibles aux prix, "de sorte que l'augmentation attendue des coûts totaux du système pourrait freiner l'adoption dans un premier temps", a déclaré Juan Monge, analyste chez Wood Mackenzie. Les données du secteur indiquent que les onduleurs fabriqués dans l'UE coûtent 20 à 40% plus cher que les composants chinois, ce qui ajoute environ 2% aux coûts globaux du système – de quoi réduire des marges déjà faibles.

LES PRODUCTEURS EUROPÉENS COMBLERONT-ILS LE DÉFICIT?

Les producteurs européens affirment pouvoir augmenter leur production pour répondre à la demande supplémentaire. Le fabricant allemand d’onduleurs SMA Solar a déclaré être "bien positionné" pour faire face à une éventuelle hausse des commandes grâce à l’une des plus grandes usines de production du secteur, située à Niestetal/Kassel en Allemagne, et à une nouvelle usine de plusieurs gigawatts sur le même site, dont l’ouverture est prévue en septembre.

Le fabricant autrichien Fronius a déclaré que les fabricants occidentaux pourraient répondre à la demande européenne d'ici un an. Fronius a toutefois précisé qu'il devrait embaucher davantage de personnel pour augmenter sa production, une mesure qui, selon lui, nécessiterait des restrictions plus strictes de l'UE pour justifier l'investissement.

"Il ne suffit pas de simplement cesser de subventionner ces produits. Il ne devrait pas être autorisé de raccorder de tels composants au réseau électrique public", a déclaré la directrice générale Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss à Reuters.

D'autres doutent que ce vide puisse être comblé rapidement. Sans la technologie chinoise, les objectifs en matière d'énergies renouvelables pourraient être compromis à court et moyen terme, a déclaré Evangelos Gazis, d'Aurora Energy Research. Pour l’instant, les restrictions de l’UE ne s’appliquent qu’aux projets nouveaux et en cours, laissant plus de 200 GW de capacité d’onduleurs de fabrication chinoise déjà intégrés au réseau européen, une exposition qui, selon les critiques, risque de donner aux entreprises chinoises un contrôle à distance sur l’ensemble des installations.

Certains gouvernements envisagent des mesures plus strictes. "C'est un problème... nous parlons d'équipements de réseau qui peuvent avoir un impact sur le bon fonctionnement du réseau", a déclaré à Reuters le secrétaire d'État polonais à l'Énergie, Wojciech Wrochna.

La Pologne évalue actuellement les options nationales pour faire face à ce risque. "Si nous constatons qu’il y a une menace, la réponse à cette question devrait être une interdiction totale", a déclaré M. Wrochna. "Il faut trouver le juste équilibre entre les objectifs et le coût potentiel."

La Lituanie a déjà pris des mesures pour bloquer l’accès à distance des fournisseurs chinois aux systèmes de contrôle. Les onduleurs utilisés dans les nouveaux projets solaires européens "devraient être fabriqués dans l’UE ou aux États-Unis", a déclaré le mois dernier le ministre lituanien de l’Énergie, Zygimantas Vaiciunas, aux journalistes, ajoutant que l’Europe avait besoin de "mesures supplémentaires" pour traiter le cas des composants chinois déjà installés sur son réseau.

Les responsables de l'UE indiquent que des restrictions plus strictes pourraient être envisagées. Un projet de cadre juridique en cours de négociation pourrait ouvrir la voie à une interdiction à l'échelle de l'Union des onduleurs provenant de fournisseurs "à haut risque", en fonction des résultats d'une évaluation de sécurité en cours.

"Cela dépend avant tout du comportement de la Chine", a déclaré un haut responsable de l'UE. "Notre action dépendra dans une large mesure de leur capacité à répondre à nos attentes quant au respect des règles."

(1 $ = 0,8648 euros)