Les restaurants Darden augmentent leurs prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de Darden Restaurants DRI.N , société mère d'Olive Garden, sont en hausse d'environ 4 % à 197 $ avant le marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles sur la base d'une demande résistante dans ses chaînes de restauration décontractée

** La croissance annuelle du chiffre d'affaires devrait se situer entre 8,5 % et 9,3 %, contre une prévision précédente de 7,5 % à 8,5 %

** Augmentation des ventes de 7,3 % au deuxième trimestre pour atteindre 3,10 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,07 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Publication d'un bénéfice par action ajusté de 2,08 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 2,10 $ par action

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~2% depuis le début de l'année

