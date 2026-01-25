Les responsables fédéraux campent sur leur version de la fusillade de Minneapolis, contredisant les preuves vidéo

Les preuves vidéo contredisent la version officielle des événements

Le chef de la police de Minneapolis déclare que rien n'indique que Pretti ait brandi une arme à feu

Des agents fédéraux ont tué deux citoyens américains à Minneapolis ce mois-ci

De hauts responsables de l'administration Trump ont défendu dimanche la fusillade mortelle d'un citoyen américain par des agents de l'immigration à Minneapolis, alors même que des preuves vidéo contredisaient leur version des faits et que les tensions montaient entre les forces de l'ordre locales et les agents fédéraux. Alors que les habitants se rendaient à un autel commémoratif improvisé de fleurs et de bougies, par des températures glaciales et sous la neige, pour marquer la fusillade mortelle d'Alex Pretti samedi – la deuxième fusillade mortelle impliquant des agents fédéraux à Minneapolis ce mois-ci – les responsables de l'administration Trump ont déclaré que Pretti avait agressé les agents, les obligeant à tirer en état de légitime défense.

"Les victimes sont des agents de la patrouille frontalière", a déclaré Gregory Bovino, commandant général de la patrouille frontalière, lors de l'émission "State of the Union" sur CNN.

Cette ligne officielle, reprise dimanche par la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem et d'autres membres de l'administration Trump, a suscité l'indignation des forces de l'ordre locales, de nombreux habitants de Minneapolis et des démocrates du Capitole, qui ont mis en évidence des vidéos de passants qui semblent montrer une version différente des événements.

IL TENAIT UN TÉLÉPHONE, PAS UNE ARME

Des vidéos de la scène vérifiées et examinées par Reuters montrent Pretti, 37 ans, tenant un téléphone à la main, et non une arme, alors qu'il tente d'aider d'autres manifestants qui avaient été poussés au sol par des agents. Lorsque les vidéos commencent, on peut voir Pretti filmer pendant qu'un agent fédéral repousse une femme et en projette une autre au sol. Pretti s'interpose entre l'agent et les femmes, puis lève son bras gauche pour se protéger lorsque l'agent l'asperge de gaz poivré. Plusieurs agents s'emparent alors de Pretti - qui se débat avec eux - et le forcent à se mettre sur les mains et les genoux. Alors que les agents plaquent Pretti au sol, quelqu'un crie ce qui ressemble à un avertissement concernant la présence d'une arme à feu.

Des images vidéo montrent alors l'un des agents en train de retirer une arme à Pretti et de s'éloigner du groupe avec celle-ci.

Quelques instants plus tard, un officier muni d'une arme de poing pointe le dos de Pretti et tire quatre coups de feu en succession rapide. Plusieurs autres coups de feu retentissent alors qu'un autre agent semble tirer sur Pretti. Darius Reeves, ancien directeur du bureau de terrain de l'ICE à Baltimore, a déclaré à Reuters que le manque apparent de communication des agents fédéraux était troublant. "Il est clair que personne ne communique avec moi, d'après ce que j'ai observé de la façon dont cette équipe a réagi", a déclaré M. Reeves. Il a mis en évidence les signes qu'un officier semblait avoir pris possession de l'arme de Pretti avant qu'il ne soit tué. "Pour moi, la preuve est que tout le monde se disperse", a-t-il déclaré. "Ils regardent autour d'eux, essayant de comprendre d'où venaient les coups de feu."

lES VIDÉOS PARLENT D'ELLES-MÊMES Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, a déclaré à l'émission "Face the Nation" de la chaîne CBS que "les vidéos parlent d'elles-mêmes", qualifiant la version des faits de l'administration Trump de profondément troublante. Il a dit n'avoir vu aucune preuve que Pretti avait brandi une arme. Les tensions dans la ville étaient déjà vives depuis qu'un agent fédéral a fatalement abattu la citoyenne américaine Renee Good le 7 janvier. Les responsables de l'administration Trump ont déclaré qu'elle essayait de percuter l'agent avec sa voiture, mais d'autres observateurs ont affirmé que les vidéos de passants suggéraient qu'elle tentait de s'éloigner de l'agent qui l'avait abattue.

Les autorités fédérales ont refusé d'autoriser les responsables locaux à participer à leur enquête sur l'incident.

Les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du Minnesota, dont Target, Cargill et Best Buy, ont publié une lettre appelant à une "désescalade immédiate des tensions et à une collaboration entre les autorités locales, fédérales et de l'État pour trouver de vraies solutions". Ils n'ont pas condamné la fusillade de Pretti.

L'ancien président démocrate Barack Obama et l'ancienne Première dame Michelle Obama ont publié une déclaration dans laquelle ils affirment que de nombreuses valeurs fondamentales de l'Amérique sont mises à mal. "Il faut que cela cesse", ont-ils déclaré. La mort de Good et de Pretti a déclenché de grandes manifestations dans cette ville dirigée par les démocrates, même si dimanche matin, la zone où Pretti a été abattu était calme.

Une femme portant une blouse d'infirmière s'est aventurée dans les températures glaciales de dimanche pour rendre hommage à Pretti, qui, selon elle, travaillait avec elle. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait amenée à sortir, la femme s'est mise à sangloter.

"Il était attentionné et gentil. Tout cela n'a aucun sens", a déclaré cette femme, qui a demandé à ne pas être identifiée par son nom, disant qu'elle craignait des représailles de la part du gouvernement fédéral.

Outre les grandes manifestations organisées à Minneapolis depuis la mort de Good, des rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes menés par des hommes politiques démocrates, notamment à Los Angeles et à Washington, D.C., depuis que M. Trump a commencé à envoyer des agents de l'immigration et des troupes de la Garde nationale dans ces communautés l'année dernière.

M. Trump a défendu ces opérations en affirmant qu'elles étaient nécessaires pour réduire la criminalité et faire respecter les lois sur l'immigration. La sénatrice américaine Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota qui s'est portée candidate au poste de gouverneur, a déclaré lors de l'émission "This Week" de la chaîne ABC News que l'envoi massif d'agents fédéraux à Minneapolis par M. Trump était "complètement incontrôlable et déséquilibré" et qu'ils devraient quitter le Minnesota. Elle a qualifié la fusillade de Pretti de "tout simplement horrible".

La fusillade de Pretti a déclenché des dépôts de plaintes en justice samedi soir de la part des autorités locales et de l'État, ainsi que d'autres personnes.

Un juge de district américain a émis une ordonnance restrictive temporaire interdisant aux fonctionnaires fédéraux de détruire ou d'altérer les preuves liées à la fusillade, en réponse à une plainte déposée par le procureur général du Minnesota, le bureau du procureur du comté de Hennepin et le Bureau de l'appréhension criminelle. Une audience complète est prévue lundi.

Les avocats représentant les manifestants du Minnesota ont également demandé à une cour d'appel de rétablir l'ordonnance d'une juridiction inférieure qui empêchait les agents fédéraux d'exercer des représailles violentes contre les manifestants, en invoquant la mort de Pretti et la probabilité d'un afflux de personnes dans les rues.