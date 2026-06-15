Les responsables du secteur de la cybersécurité exhortent les États-Unis à lever les restrictions pesant sur les modèles de sécurité d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des signataires aux paragraphes 6, 11 et 13) par Zaheer Kachwala

Les responsables de la cybersécurité de grandes entreprises américaines, dont Nvidia et Adobe, ont demandé à l'administration Trump de lever les restrictions pesant sur les modèles d'IA les plus puissants d'Anthropic, arguant que ces interdictions entravent les efforts visant à prévenir la propagation des attaques numériques.

Cette lettre fait suite à la décision prise vendredi par Washington d'ordonner à Anthropic de suspendre l'accès à ses modèles Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger pour des raisons de sécurité nationale.

Après avoir précédemment mis en garde contre les capacités de piratage de son modèle Mythos et en avoir suspendu la diffusion à grande échelle pour prévenir tout préjudice potentiel, Anthropic a lancé la semaine dernière une version publique baptisée Fable, dotée de ce qu’elle décrit comme des mesures de protection en matière de cybersécurité.

Les restrictions que Washington a désormais imposées à cette technologie limiteront la capacité du secteur de la cybersécurité à détecter et à corriger les failles logicielles, à un moment où d'autres outils d'IA facilitent l'exploitation des vulnérabilités par les pirates informatiques, selon une lettre signée dimanche par plus de 50 responsables de la sécurité.

La lettre indique que les modèles d'Anthropic ne sont pas les seuls à pouvoir détecter des failles de sécurité et à transformer des exploits en armes, des modèles concurrents, dont le modèle chinois Kimi 2.7, offrant des capacités similaires.

« Mythos est sans doute le meilleur modèle actuellement disponible pour détecter les failles de sécurité et les codes malveillants, mais il ne s’agit que d’une avancée marginale par rapport à d’autres modèles déjà accessibles », a déclaré Joshua Saxe, directeur technique de la société de sécurité IA Abundant Security et signataire de la lettre, lors d’une interview.

LE DÉFI DE SÉCURITÉ NATIONALE D'ANTHROPIC

Des cadres d'Anthropic doivent rencontrer des responsables gouvernementaux au département américain du Commerce à Washington lundi, a déclaré à Reuters un responsable de l'administration Trump.

Anthropic a déclaré que le gouvernement estime qu’il existe un moyen de contourner, ou de « jailbreaker », une mesure de sécurité empêchant Fable d’être utilisé pour identifier des vulnérabilités logicielles. L’entreprise a fait valoir qu’un potentiel « jailbreak » limité ne devrait pas justifier la suppression de l’accès à un modèle utilisé par des centaines de millions de personnes.

La lettre reprend cet argument, affirmant qu’Anthropic a déjà mis en place des protections robustes et que le retrait de ces capacités pourrait s’avérer « dangereux », car les modèles open source chinois ne sont qu’à quelques mois des meilleurs modèles américains, Pékin ayant probablement accès à des capacités allant au-delà de ce qui est connu du grand public.

Toute réglementation doit être fondée sur des preuves, clairement définie et appliquée de manière cohérente, et « aucune de ces normesn’a été respectée ici », a déclaré Alex Stamos, un autre signataire qui occupe le poste de directeur des produits chez Corridor.

« Il s’agit d’une réaction excessive de la part du gouvernement », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait eu un différend entre Anthropic et le tiers qui avait signalé le problème quantà la gravité des conclusions, d’après ses conversations avec les personnes concernées.

La société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O a déclaré la semaine dernière que les pirates informatiques liés à la Chine représentaient la plus grande menace d'espionnage pour les entreprises technologiques au cours de l'année écoulée.

Cette entreprise spécialisée dans l'IA, dont la valeur s'élève à 965 milliards de dollars et qui se prépare à entrer en bourse , s'est déjà heurtée au gouvernement américain au sujet de l'accès à ses modèles et de leur impact sur la sécurité nationale.

Au début de l'année, l'administration Trump a ordonné aux agences américaines de cesser toute collaboration avec Anthropic et l'a déclarée « risque d'approvisionnement » en raison de sa réticence à laisser sa technologie être utilisée pour la surveillance de masse et les armes autonomes.