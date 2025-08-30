Les responsables de l'IA de Meta discutent de l'utilisation des modèles de Google et d'OpenAI dans les applications, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O envisage des partenariats avec ses rivaux Google GOOGL.O ou OpenAI pour améliorer les fonctions d'intelligence artificielle dans ses applications, a rapporté The Information vendredi, citant des personnes familières avec les conversations.

Les responsables de la nouvelle organisation d'IA de Meta, Meta Superintelligence Labs, ont étudié la possibilité d'intégrer le modèle Gemini de Google pour fournir des réponses textuelles conversationnelles aux requêtes soumises à Meta AI, le principal chatbot de l'entreprise, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.