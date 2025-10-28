Les réservations d'ASM sont affectées par la demande décevante de la Chine et de l'IA

Le fabricant d'équipements pour puces électroniques ASM International ASMI.AS a annoncé mardi des réservations pour le troisième trimestre inférieures aux attentes du marché, en raison d'une baisse plus importante que prévu des commandes des fabricants de puces chinois

Bien qu'ASM ait fait état d'une augmentation des dépenses liées à l'IA de la part de ses clients, la hausse a été moins importante que prévu.

Les réservations, le chiffre le plus surveillé de l'industrie, se sont élevées à 637 millions d'euros (743 millions de dollars) au troisième trimestre de l'année, soit une baisse de 9 % par rapport au trimestre précédent et de 22 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre est à comparer aux 719 millions d'eurosprévus en moyenne par les analystes, selon Visible Alpha.

En septembre, la société néerlandaise a réduit ses prévisions de revenus pour 2025, anticipant une demande plus faible en raison des difficultés rencontrées par ses principaux clients, Intel INTC.O et Samsung 005930.KS .

"Nous prévoyons que la tendance à la baisse des commandes atteindra son point le plus bas au quatrième trimestre, à un niveau légèrement supérieur à celui du troisième trimestre. Les commandes trimestrielles devraient repartir à la hausse à mesure que 2026 avance", a déclaré ASM dans un communiqué.

Les réservations alimentées par la demande liée à l'intelligence artificielle ont été plus élevées qu'au dernier trimestre, mais n'ont pas répondu aux attentes, a déclaré ASM.

"Les dépenses en Chine pèsent davantage sur les marges d'ASM que la demande liée à l'intelligence artificielle", a déclaré l'analyste Michael Roeg, de Degroof Petercam dans un courriel.

Le plus grand fabricant mondial d'équipements pour puces ASML ASML.AS a dépassé les estimations de commandes au début du mois, la demande pour les mégacontrats liés à l'IA l'emportant sur une perte plus importante dans les commandes chinoises.

(1 $ = 0,8575 euros)