Les représentants d'Icahn démissionnent du conseil d'administration de Bausch + Lomb après la résiliation de l'accord

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3, 4 et 6)

Le fabricant de lentilles de contact Bausch + Lomb BLCO.TO a déclaré lundi que Brett Icahn et Gary Hu avaient démissionné de son conseil d'administration après la résiliation de l'accord conclu avec l'investisseur milliardaire Carl Icahn et certains de ses affiliés.

L'accord, daté du 21 juin 2022, a pris fin après que la position longue nette du groupe Icahn dans Bausch Health Companies BHC.TO , la société mère de Bausch + Lomb, est tombée en dessous du seuil requis.

Vendredi, Bausch Health a déclaré que Paulson Capital, ainsi que certains affiliés et fonds gérés, a acquis environ 34,7 millions d'actions ordinaires précédemment détenues par le groupe Icahn, et détient désormais environ 19,13 % des actions ordinaires en circulation de la société.

La société a ajouté que Brett Icahn et Steven Miller ont démissionné du conseil d'administration de Bausch Health, à la suite de la résiliation d'un accord distinct de nomination et de désignation d'administrateurs daté du 23 février 2021.

En avril, Carl Icahn avait acquis un intérêt économique couvrant environ 34 % des actions de Bausch Health.

Bausch Health a séparé Bausch + Lomb en une autre société cotée en bourse en 2022, tout en conservant une participation majoritaire. Elle détient une participation de 87,7 %, selon les données compilées par LSEG.