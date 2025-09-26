Les rendements élevés des bons du Trésor pourraient ralentir l'essor de l'IA - Klement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, stratège en investissement chez Panmure Liberum.) par Joachim Klement

Les géants de la technologie investissent dans l'intelligence artificielle, alimentant ainsi la hausse actuelle des marchés boursiers américains.

Mais la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme met en péril le boom des investissements dans les centres de données et autres infrastructures. La Réserve fédérale pourrait-elle finir par renflouer ces entreprises et le gouvernement en introduisant un contrôle de la courbe des taux en 2026?

Alors que l'économie américaine est confrontée à une inflation persistante et à des signes de faiblesse du marché du travail, les actions américaines continuent d'afficher de nouveaux records. La principale source de cette divergence entre l'économie et le marché boursier est l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA et les vastes investissements nécessaires pour faire fonctionner ces modèles et stocker les données.

Les hyperscalers tels que Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O et Meta META.O investissent déjà des milliards dans les centres de données et les logiciels d'IA. Les estimations consensuelles montrent que ces entreprises devraient augmenter leurs dépenses d'investissement de 11 % par an entre 2025 et 2029. Gardez à l'esprit que ces entreprises sont en passe d'augmenter leurs dépenses d'investissement de 62 % d'une année sur l'autre en 2025.

Ces entreprises sont peut-être au cœur de l'explosion des dépenses, mais l'ensemble de l'économie américaine semble avoir été saisi par une vague d'investissements dans la technologie. Les données du PIB américain du deuxième trimestre montrent que les investissements dans les équipements informatiques et les logiciels ont augmenté respectivement de 20,4 % et de 12,2 % d'une année sur l'autre.

Les investissements technologiques expliquent la quasi-totalité de la croissance des investissements au cours des 12 derniers mois. En outre, au cours des trois dernières années, le boom de l'IA a fait grimper les taux de croissance annuels des investissements en matériel informatique et en logiciels à 6,4 % et 9,0 % respectivement, dépassant de loin la croissance globale des dépenses d'investissement, qui n'a été que de 1,6 %.

MENACE POUR L'ESSOR DE L'IA

La fortune du marché boursier américain repose de plus en plus sur l'espoir que les prévisions de forte croissance de ces grandes entreprises d'IA se concrétiseront au cours des prochaines années. Mais l'augmentation des rendements des bons du Trésor à long terme pourrait compliquer la situation.

Le défi du boom de l'IA réside dans le fait que les investissements importants qu'il requiert doivent être financés. Et dans de nombreux cas, une grande partie des investissements sera financée par la dette. Or, les rendements des bons du Trésor à long terme ont augmenté de manière significative depuis 2023, malgré la dernière baisse, et pourraient continuer à augmenter en 2026.

Cela augmenterait le coût de la dette et rendrait certains projets d'investissement non rentables. Cela suggère que plus le rendement des bons du Trésor à long terme est élevé, plus la croissance des investissements en équipements informatiques et en logiciels est faible.

L'augmentation des rendements des bons du Trésor ne va pas tuer la croissance, bien sûr, mais elle pourrait certainement la ralentir. Et cela entraînerait probablement des révisions à la baisse des bénéfices pour les hyperscalers et d'autres valeurs de croissance, compte tenu des attentes élevées liées à leurs valorisations.

CARTE TRUMP

Mais il y a un gros bémol à cette argumentation. La Fed subit de plus en plus de pressions de la part de la Maison Blanche pour réduire les taux d'intérêt et diminuer les coûts d'emprunt pour le gouvernement. Ce n'est pas une hypothèse. Le président Donald Trump l'a déclaré dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux le 18 juillet: " N ous méritons d'être à 1 %, en économisant un trillion de dollars sur les coûts d'intérêt."

Mais même si la Fed continuait à réduire son taux directeur, cela pourrait ne pas suffire. En effet, les rendements réels des bons du Trésor à long terme ont refusé de baisser durablement, même lorsque la Fed a commencé à réduire ses taux. Cela pourrait refléter une prime de risque croissante sur les bons du Trésor, qui compense l'incertitude économique et politique des investisseurs et la possibilité d'une inflation future plus élevée - une prime qui pourrait augmenter à mesure que les investisseurs remettent en question l'indépendance de la Fed.

CONTRÔLE DE LA COURBE DES RENDEMENTS

Si les rendements des bons du Trésor à long terme restent obstinément élevés, la Fed pourrait être poussée à réduire les coûts d'emprunt à long terme par le biais d'un assouplissement quantitatif ou d'un contrôle à grande échelle de la courbe des rendements (YCC) - mesures visant à manipuler les rendements des bons du Trésor à long terme - comme l'a fait la Banque du Japon de 2016 à 2024.

Il y a de nombreuses raisons de penser que la Fed sera de plus en plus politisée en 2026, en particulier sous la présidence du prochain président de la Fed en mai. Cela signifie que le risque que la Fed introduise une forme de YCC pourrait être important.

Les investisseurs se retrouvent donc dans une position plutôt délicate. Au cours des 12 prochains mois, la hausse des rendements du Trésor pourrait compromettre de plus en plus les performances des hyperscalers et autres valeurs de croissance. Mais si la Fed abaisse artificiellement les rendements des bons du Trésor à long terme, ces actions pourraient connaître un "rallye de retour" aux proportions épiques.

Mais qui a dit que l'investissement était censé être facile?

(Les opinions exprimées ici sont celles de Joachim Klement, stratège en investissement chez Panmure Liberum, la plus grande banque d'investissement indépendante du Royaume-Uni).

