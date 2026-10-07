Les rendements des obligations d'État britanniques à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 28 ans dans un contexte de vente massive à l'échelle mondiale

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(Mises à jour généralisées avec les nouveaux prix et records)

par David Milliken

Les rendements des obligations britanniques à 30 ans ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis 28 ans, alors qu’une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale a propulsé les coûts d’emprunt américains équivalents à leur plus haut niveau depuis 2002, accentuant ainsi la pression sur le ministre des Finances John Healey à l’approche de son premier budget, prévu dans trois semaines.

Les rendements des gilts à 30 ans GB30YT=RR – qui constituaient autrefois une part importante des émissions de dette britannique – ont bondi de 13 points de base au cours de la journée pour atteindre un pic à 6,036% à 13 h 41 GMT, leur plus haut niveau depuis janvier 1998, dépassant ainsi le précédent record établi le 1er octobre.

Les rendements des gilts à 20 ans GB20YT=RR frôlaient un record similaire et ceux à 30 ans étaient en passe d’enregistrer leur plus forte hausse journalière depuis le 14 août.

L’inflation et les niveaux élevés d’emprunt public restent une préoccupation majeure pour les investisseurs obligataires du monde entier, une situation exacerbée mercredi par la poursuite de la hausse des cours du pétrole, qui ont franchi la barre des 100 dollars le baril sous l’effet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

L'évolution des gilts observée mercredi intervient au lendemain d'une rencontre entre le ministre des Finances, John Healey, et des économistes employés par des courtiers principaux – également appelés « gilt-edged market makers » (GEMM) – afin d'évaluer le sentiment du marché avant la présentation de son premier budget, le 28 octobre.

"Il a souligné l’importance de la crédibilité budgétaire dans un contexte économique mondial difficile, réaffirmant l’engagement du gouvernement envers les règles budgétaires et sa volonté de garantir la stabilité économique, la croissance et l’emploi", a déclaré mercredi le ministère britannique des Finances dans un communiqué.

Mardi, les économistes de Bank of America ont prévu que le budget de Healey entraînerait des augmentations de l’endettement public de 15 milliards de livres sterling (19,9 milliards de dollars) tant pour l’exercice financier en cours que pour 2027/28, et réduirait la marge de manœuvre pour atteindre les objectifs budgétaires à long terme.

La vague de ventes de gilts – dont les cours évoluent à l’inverse des rendements – a été un peu plus marquée que pour les bons du Trésor américain, ce qui est normal en cas de fortes fluctuations.

Les rendements des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR ont progressé de 7 points de base sur la journée, tandis que ceux des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de 6 points de base

US10YT=RR , contre une hausse de 10 points de base pour le gilt britannique à 10 ans GB10YT=RR , qui s’est établi à 5,48%.

Les rendements des gilts à 10 ans sont plus représentatifs du coût des nouveaux emprunts de l'État et se situent juste en dessous de leur plus haut niveau depuis 2007.

(1 dollar = 0,7545 livre sterling)