Les rendements des fonds spéculatifs se détériorent cette semaine alors que la chute des valeurs technologiques s'accentue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Summer Zhen et Anirban Sen

Les fonds spéculatifs mondiauxont été frappés cette semaine par une nouvelle vague de correction dans le secteur technologique, les principales stratégies enregistrant leur pire journée depuis la chute des marchés liée à la pandémie de COVID-19.

Une nouvelle vague de ventes massives sur les valeurs technologiques de premier plan, alimentée par un scepticisme croissant face aux dépenses colossales consacrées au développement de l'IA , a balayé les marchés mondiaux et porté un coup dur aux hedge funds internationaux.

“Si la journée de jeudi dernier avait été difficile, celle d’aujourd’hui a été pire,” a déclaré l’équipe de courtage de Goldman Sachs dans une note adressée à ses clients.

Les trois principales stratégies suivies par Goldman Sachs ont perdu plus de 1 % le 22octobre, une première depuis la pandémie de COVID, les pertes touchant aussi bien les fonds fondamentaux « long-short » que les fonds systématiques et multi-stratégies.

L’un des catalyseurs de cette dernière vague de ventes a été Meta, l’un des « hyperscalers » dépensant des milliards pour développer des modèles d’IA , après que la société a annoncé son intention d’émettre une nouvelle catégorie d’actions afin de lever des fonds.

Meta Platforms META.O a chuté de 7% jeudi, sa plus forte baisse depuis juillet. Nvidia NVDA.O a plongé de 4%, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 2,6%, sa plus forte baisse depuis le 5 juin.

Les actions asiatiques, de la Corée du Sud à la Chine, ont également été au cœur de la vague de ventes , sous la pression de la hausse des prix du pétrole et des craintes liées aux dépenses massives dans le domaine de l’IA.

Selon les acteurs du marché, ce repli a déclenché un mouvement de désendettement parmi les hedge funds , les pertes subies surdes positions très priséesliées à l’IA ayant contraint les investisseurs à réduire leur exposition et à limiter leurs risques.

Les fonds fondamentaux « long-short » mondiaux, ou « stock pickers », ont reculé de 3,8% depuis le début du mois d’octobre, mais affichent toujours une hausse de 8,8% depuis le début de l’année, selon les estimations de Goldman Sachs.

Leur performance a été pénalisée par les pertes subies sur les positions chinoises et technologiques, ainsi que par un resserrement des positions courtes très prisées , a indiqué la banque.

Les hedge funds axés sur la technologie et sur l’Asie figuraient parmi les plus grands perdants ce mois-ci jusqu’au 22 octobre , avec des baisses respectives d’environ 10% et 9%, selon Goldman.

Masaki Gotoh, associé chez TriVista Capital, basé à Tokyo, a déclaré que le fonds spéculatif avait réduit ses investissements dans le matériel informatique depuis fin juin.

“Je crois en réalité très fermement à l’IA… Mais le niveau de concentration est stupéfiant. Si l’on repense à la bulle Internet, on constate qu’il y avait des concentrations similaires et nous avons vu ce qui s’est passé. Le financement circulaire est également une source de préoccupation,” a-t-il déclaré.