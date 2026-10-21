Les rendements américains reculent sous l'effet des inquiétudes liées à l'IA ; une adjudication d'obligations à 20 ans est prévue

Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi, les investisseurs évaluant l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les valeurs liées à l'IA qui ont contribué à stimuler la croissance économique, à la veille d'une vente aux enchères d'obligations à 20 ans prévue plus tard dans la journée.

Ces derniers jours, les rendements se sont montrés sensibles aux fluctuations des marchés boursiers, les inquiétudes concernant l'impact de la hausse des coûts d'emprunt sur les valeurs liées aux infrastructures d'IA, telles que CoreWeave CRWV.O , ayant parfois pesé sur les actions et renforcé l'attrait des bons du Trésor en tant que valeur refuge, entraînant ainsi une baisse des rendements.

Les actions américaines ont légèrement progressé mercredi, soutenues en partie par une forte hausse du titre SpaceX SPCX.O après que ses résultats trimestriels ont apaisé certaines inquiétudes concernant le secteur de l'IA, mais l'action CoreWeave a reculé.

« On a observé un arbitrage très net sur l'ensemble des marchés financiers, dans le cadre d'une rotation entre appétit pour le risque et aversion au risque, où les actions reculent et où l'on assiste à des flux entrant et sortant du marché des bons du Trésor », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana.

« De même, avec un taux de 5,1 % sur les bons du Trésor à 10 ans, ce segment constitue clairement une alternative pour les flux de capitaux provenant d'un marché boursier qui a été très solide jusqu'à présent; mais il existe désormais de véritables alternatives si l'on se tourne vers les marchés obligataires et même vers des produits à spread hors des marchés des bons du Trésor. »

Le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans de référence ( US10YT=RR ) a reculé de 1,5 point de base à 5,102 % et s'apprêtait à enregistrer sa deuxième baisse quotidienne consécutive.

ENCHÈRES DU TRÉSOR À VENIR

L'offre sur le marché va s'accroître cette semaine, le Trésor américain devant mettre aux enchères, mercredi en fin de journée, 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans US20YT=RR et, jeudi, 26 milliards de dollars de titres du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS) à 5 ans () US5YTIP=RR .

Le rendement de l'obligation à 30 ans a reculé de 1,2 point de base, à 5,413 %.

Les inquiétudes concernant les valeurs liées à l'IA la semaine dernière ont entraîné un effondrement des marchés boursiers, ce qui a fait baisser les rendements américains, les investisseurs se tournant vers des actifs plus sûrs. Le rendement à 10 ans a ainsi chuté de 14,6 points de base sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire en huit mois.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA ENTRAÎNENT DES FLUX VERS LES VALEURS REFUGE

Cette baisse est intervenue alors même que les données économiques faisaient état d'une inflation plus forte que prévu, bien que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de la semaine prochaine restent modérées.

Un élément très suivi de la courbe des taux du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans , considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 32,2 points de base positifs.

Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 14,9 % d'une hausse de 25 points de base de la part de la Fed lors de son annonce de politique monétaire du 28 octobre, contre 33,2 % il y a une semaine et 57,6 % il y a un mois, selon l'outil CME FedWatch .

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Fed, a reculé de 0,9 point de base à 4,778 %.

Le taux d'équilibre des TIPS à 5 ans s'établissait en dernier lieu à 2,401 %, après avoir clôturé mardi à 2,399 %, son plus haut niveau de clôture en cinq semaines.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans s'établissait en dernier à 2,355 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,4 % par an pour la prochaine décennie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Chuck Mikolajczak