Les rendements américains à court terme chutent après que Donald Trump a renvoyé Lisa Cook de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont chuté mardi après que le président Donald Trump a limogé la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook dans un geste sans précédent, alimentant les paris que son remplaçant serait un dovish qui pousserait à de nouvelles baisses de taux.

Lundi, Donald Trump a limogé Lisa Cook en raison d'allégations d'irrégularités en matière d'emprunts hypothécaires. Quelques jours auparavant, il lui avait demandé de démissionner après que la directrice de l'Agence fédérale américaine de financement du logement, William Pulte, nommé par Donald Trump, eut accusé Lisa Cook d'avoir déclaré que deux de ses prêts hypothécaires étaient des résidences principales.

Le ministère américain de la justice a déclaré qu'il examinait l'affaire.

Le licenciement de Lisa Cook a fait chuter le dollar, tout comme les rendements du Trésor américain sur la partie avant de la courbe, en raison des attentes accrues de nouvelles réductions de taux et des inquiétudes renouvelées quant à l'indépendance de la Réserve fédérale.

Le rendement à deux ans US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, a chuté de 4 points de base pour atteindre son plus bas niveau intrajournalier de 3,6900 %.

Le rendement à cinq ans US5YT=RR a perdu 3 points de base pour atteindre son niveau le plus bas à 3,7570 %. Il s'est établi pour la dernière fois à 3,7799 %.

Le licenciement de Lisa Cook marque une escalade dans la tentative de Donald Trump de remodeler la composition de la direction de la Réserve fédérale. Il a fait pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt de manière agressive, alors que les responsables de la Réserve fédérale les ont maintenus à un niveau stable en raison des inquiétudes persistantes concernant l'inflation.

Le départ de Lisa Cook de la Réserve fédérale - dont le mandat devait expirer en 2038 - pourrait accélérer les efforts de Donald Trump pour remanier la banque centrale.

"Cela ne se présente pas bien. La Réserve fédérale ne ressemble plus à une organisation indépendante", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef chez Mizuho Securities à Tokyo.

"Les marchés n'ont pas intégré le fait que Donald Trump pourrait s'en prendre à d'autres responsables de la Réserve fédérale. Le dollar et les taux d'intérêt américains se comporteront (en fonction de) l'agressivité avec laquelle Donald Trump parlera de la Réserve fédérale à l'avenir."

Les contrats à terme indiquent actuellement qu'il y a environ 82 % de chances que la Réserve fédérale abaisse ses taux le mois prochain, avec un peu plus de 53 points de base d'assouplissement attendus d'ici décembre.

Plus loin sur la courbe, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté d'environ 1,5 point de base à 4,2906 %, tandis que le rendement à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 4,4 points de base pour atteindre un sommet de 4,9330 %.