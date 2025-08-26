UE: Les feux de forêt ont ravagé plus d'un million d'hectares cette année, un record

Incendies en Galice, Espagne

Les incendies ont brûlé plus d'un million d'hectares de forêt dans l'Union européenne (UE) depuis le début de l'année, un chiffre record depuis le début des enregistrements officiels en 2006, montrent les données analysées par Reuters.

Au total, 1.028.000 hectares ont été ravagés par les feux de forêt depuis le début de 2025, soit une superficie supérieure à celle de Chypre et au total de toutes les années enregistrées jusqu'à présent, selon les données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Le précédent record remontait à 2017, lorsque la superficie partie en fumée était d'environ 998.000 hectares.

L'Espagne et le Portugal ont été les pays les plus touchés et représentent ensemble environ deux tiers de la superficie totale brûlée dans l'UE.

Les données de l'EFFIS montrent également une forte augmentation des incendies entre le 5 et le 19 août, période marquée par une vague de chaleur de 16 jours dans la péninsule ibérique. Les températures élevées ont a attisé les feux, qui ont fait au moins huit morts en Espagne et au Portugal et ont contraint à fermer les services ferroviaires et les routes cet été.

Dix incendies font toujours rage mardi dans la région espagnole de Castille-et-León, où environ 700 personnes ont été évacuées, tandis que d'autres se poursuivent en Galice et dans les Asturies, dans le nord du pays.

Au Portugal voisin, la baisse des températures a apporté un peu de répit et l'incendie qui ravageait Piodao depuis 12 jours a été éteint lundi après avoir brûlé plus de 60.000 hectares, ce qui en fait le plus grand incendie jamais enregistré dans le pays.

De son côté, la France a subi cet été l'un des ses pires incendies depuis 1949.

Le changement climatique rend les incendies de forêt, les vagues de chaleur et les sécheresses plus fréquents et plus graves, même si les mesures préventives, telles que le débroussaillage, jouent un rôle important dans la limitation des dégâts.

Selon l'EFFIS, les incendies de forêt dans l'UE ont émis 38 millions de tonnes de dioxyde de carbone depuis le début de l'année, ce qui constitue également un record et place 2025 en passe de battre le record annuel de 41 millions de tonnes.

(Reportage Kate Abnett ; avec la contribution d'Andrey Khalip à Lisbonne et d'Inti Landauro à Madrid ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)