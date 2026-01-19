Les rendements allemands à court terme chutent après les menaces tarifaires, les Bunds restent inchangés

Les marchés font pencher les paris sur les taux de la BCE vers le côté dovish

Les écarts de rendement de la zone euro se creusent par rapport à leur niveau le plus resserré depuis près de vingt ans

L'écart de rendement entre la France et les Bunds n'est pas loin de son plus bas niveau depuis la mi-août

Les rendements des obligations d'État allemandes à court terme ont baissé après les nouvelles menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump, tandis que les rendements des Bunds de référence ont peu changé après avoir chuté en début de séance.

Samedi, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland. Les ambassadeurs de l'Union européenne ont décidé d'intensifier leurs efforts pour dissuader le président américain, tout en préparant des mesures de rétorsion au cas où les droits de douane seraient appliqués.

Les marchés boursiers ont chuté et le dollar a baissé contre le yen et le franc suisse, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges.

Les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR , plus sensibles aux attentes en matière de taux directeurs, étaient en baisse de 4 points de base à 2,08%, après avoir atteint un nouveau plus bas de 1 mois et demi à 2,072%.

DIFFICILE DE PRÉVOIR LES PROCHAINES ÉTAPES

"L'expérience des 12 derniers mois nous a appris à ne pas réagir de manière excessive, car toutes les annonces audacieuses ou spectaculaires n'ont finalement pas été mises en œuvre", a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la macroéconomie chez ING, mentionnant les risques de conséquences négatives pour l'Europe et l'économie américaine.

"Il semble que les marchés aient renoncé à prédire les prochaines mesures de l'administration américaine, mais je pense qu'il serait naïf de dire que rien ne va se passer", a-t-il ajouté.

Les paris sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne se sont déplacés vers le côté dovish, les traders évaluant à 20% la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base d'ici avril 2027 EURESTECBM11X12=ICAP , en baisse par rapport aux 40% de vendredi dernier.

Ils ont également estimé à 15% la probabilité d'une baisse des taux d'ici juillet de cette année, contre presque zéro vendredi. EURESTECBM5X6=ICAP

Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR n'ont baissé que de 1 pb à 2,83%. Ils ont augmenté de 1,3 pb la semaine dernière. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

"Nous ne nous attendons pas à une baisse significative du risque, malgré les récents développements", a déclaré Barclays dans une note de recherche, après avoir rappelé que la leçon de 2025 était que les investisseurs devaient ignorer le bruit constant et les gros titres et se concentrer sur les données macroéconomiques sous-jacentes et la durabilité de la narration de l'IA.

LA FRANCE SE RAPPROCHE D'UN ACCORD BUDGÉTAIRE

Les rendements des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR sont restés stables à 3,42%. L'écart par rapport aux Bunds était de 57,86 points de base, après s'être resserré à 53,50 points de base vendredi, son plus bas niveau depuis août 2008.

L'écart entre les rendements de l'Espagne et les Bunds, valeur refuge, était de 38,19 points de base, après avoir chuté à 36,9 points de base vendredi, son plus bas niveau depuis l'été 2008. Les spreads du Portugal PT10FR10=RR et de la Grèce

GR10FR10=RR n'étaient pas loin de leur plus faible niveau depuis près de deux décennies.

Les obligations françaises à long terme ont surperformé, avec des rendements en baisse de 3 points de base à 3,49 %, alors que la France se rapproche d'un accord sur le budget 2026 .

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 7 points de base à 4,233 % vendredi, son plus haut niveau depuis le 3 septembre, les investisseurs ayant pris en compte les données économiques mitigées et la pression sans précédent de la Maison Blanche pour réduire les taux d'intérêt.