Le couturier italien Valentino est mort à 93 ans
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 18:35

Le créateur de mode Valentino Garavani lors d'une conférence de presse

Le créateur de mode italien Valentino ‍Garavani est décédé lundi, a annoncé sa fondation.

Connu sous son seul prénom, ‌Valentino avait 93 ans et avait pris sa retraite en 2008.

Fondateur ​de la marque éponyme, Valentino a ⁠atteint les sommets de la haute couture, créé un empire ⁠commercial ‍et introduit une nouvelle couleur ⁠dans le monde de la mode, le "rouge Valentino".

"Valentino Garavani est décédé aujourd'hui ​dans sa résidence romaine, entouré de ses proches", a indiqué la fondation ⁠sur Instagram.

Une chapelle ardente sera ​accessible mercredi et jeudi tandis ​que les ​funérailles du couturier se dérouleront à ​Rome vendredi, a ⁠ajouté la fondation.

Valentino était classé aux côtés de Giorgio Armani et de Karl Lagerfeld comme le dernier des ‌grands créateurs d'une époque où la mode n'était pas encore une industrie mondiale et commerciale.

(Rédigé par Alvise Armellini, version française Etienne Breban, édité par ‌sophie Louet)

