 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les remboursements des droits de douane, annulés par la Cour suprême, commencent aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 20:44

Les premiers remboursements liés aux droits de douane invalidés par la Cour suprême américaine ont commencé à être versés aux entreprises concernées. Plusieurs mois après la décision jugeant anticonstitutionnelles certaines taxes instaurées par Donald Trump, des groupes comme Oshkosh Corporation et Basic Fun ont confirmé avoir reçu les premiers paiements. Oshkosh indique toutefois ne pas encore être en mesure d'évaluer précisément le montant total auquel l'entreprise pourrait prétendre.

Le fabricant de jouets Basic Fun, connu notamment pour les Care Bears et les camions Tonka, a précisé que les premiers versements représentaient environ 5% des montants réclamés sur les premières factures traitées. Le groupe prévoit d'utiliser ces fonds pour renforcer sa trésorerie et financer des investissements internes, notamment des augmentations salariales destinées à compenser l'inflation. Les sociétés de logistique UPS, FedEx et DHL avaient auparavant indiqué qu'elles déposeraient automatiquement les demandes de remboursement pour leurs clients.

Cette première phase concerne uniquement les importations définitivement traitées par les douanes américaines au cours des 80 derniers jours. Selon un document judiciaire des services douaniers américains, les remboursements potentiels pourraient atteindre 35,46 milliards de dollars sur environ 8,3 millions d'expéditions. En février, la Cour suprême avait invalidé plusieurs droits de douane imposés par Donald Trump au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux de 1977. Le président américain a vivement critiqué cette situation mardi, affirmant vouloir continuer à contester ces remboursements.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump part à la rencontre de son "bon ami" Xi, l'Iran en toile de fond
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:11 

    Donald Trump s'est envolé mardi pour rencontrer son "bon ami" Xi Jinping à Pékin, en assurant que sa visite serait fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ... Lire la suite

  • Le chanteur israélien Noam Bettan lors des répéitions pour la première demi-finale de l'Eurovision 2026 à Vienne, en Autriche, le 11 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Première demi-finale de l'Eurovision, avec Israël
    information fournie par AFP 12.05.2026 21:10 

    Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays. La demi-finale a démarré à 21H00 (19H00 GMT) avec, outre Israël, ... Lire la suite

  • Une femme passe devant une fresque anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, le 10 mai 2026. ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran écarte tout compromis après le rejet de sa proposition par Trump
    information fournie par AFP 12.05.2026 20:58 

    L'impasse diplomatique se prolonge au Moyen-Orient: le pouvoir iranien a écarté mardi l'idée d'amender ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre, qui sont jugées par le président Donald Trump comme bonnes "à mettre à la poubelle". "Il n'y a pas d'autre ... Lire la suite

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta offre aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp pendant un mois
    information fournie par Reuters 12.05.2026 20:41 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Meta Platforms META.O a proposé d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Pétrole Brent
107,87 +3,15%
SOITEC
144,7 -10,51%
NOVACYT
0,797 -11,74%
NANOBIOTIX
40,26 -4,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank