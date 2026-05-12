Les remboursements des droits de douane américains commencent à être versés, Oshkosh et Basic Fun annonçant avoir reçu des paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, du contexte et des citations du directeur général aux paragraphes 2 à 5) par Timothy Aeppel

Le constructeur de poids lourds Oshkosh Corp et le fabricant de jouets Basic Fun ont tous deux déclaré mardi avoir reçu des paiements partiels au titre des remboursements qu'ils avaient demandés concernant les droits de douane qu'ils avaient payés sous l'administration Trump et qui ont été invalidés plus tôt cette année par la Cour suprême des États-Unis .

Ces paiements marquent une étape importante dans une bataille acharnée autour de ces taxes. Le gouvernement américain a été condamné à rembourser jusqu’à 166 milliards de dollars aux importateurs après que les droits de douane ont été jugés illégaux, et des doutes subsistaient quant à savoir si une manœuvre de dernière minute de l’administration Trump pourrait encore bloquer ou ralentir le processus.

“La question est de savoir si les fonds vont couler comme une rivière, comme un tuyau d'incendie, comme un ruisseau ou comme un tuyau d'arrosage”, a déclaré dans un e-mail Jay Foreman, directeur général de Basic Fun, qui commercialise les camions Tonka, les Care Bears et les jouets de construction K'Nex. “Jusqu'à présent, les fonds s'écoulent au compte-gouttes, mais ils ont commencé à arriver.”

M. Foreman a indiqué avoir reçu 400 000 dollars sur les 7,4 millions de dollars qu’il réclamait. Oshkosh n’a pas divulgué le montant qu’elle réclame, mais la société reconnaît avoir commencé à en recevoir une partie.

Les responsables des douanes et de la protection des frontières américaines ont indiqué qu'au début du mois d'avril, quelque 56 497 importateurs avaient accompli les démarches nécessaires pour recevoir des remboursements électroniques, pour un montant total de 127 milliards de dollars, soit plus des trois quarts du montant total éligible au remboursement. Plus de 330 000 importateurs ont payé les droits de douane sur 53 millions d'envois.