Les régulateurs bancaires américains s'apprêtent à finaliser le plan de capital lié aux bons du Trésor, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les régulateurs américains se sont mis d'accord sur les conditions d'assouplissement d'un ensemble d'exigences en matière de capital qui pourraient potentiellement permettre aux banques de détenir plus de bons du Trésor, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Des responsables de la Réserve fédérale et d'autres agences ont récemment soumis à l'examen de la Maison Blanche un plan final concernant un ratio clé de réserve de capital, selon le rapport.

La Fed a voté en juin pour faire avancer un plan de réforme de ce que l'on appelle le "ratio de levier supplémentaire amélioré", de sorte que le montant de capital que les banques doivent mettre de côté soit directement lié à l'importance du rôle joué par chaque entreprise dans le système financier mondial.

Le ratio de levier supplémentaire exige des banques qu'elles détiennent des capitaux contre tous les actifs de la même manière, y compris les bons du Trésor américain à faible risque, une approche qui, selon les critiques, pourrait décourager les banques de détenir de la dette publique et limiter leur rôle sur les principaux marchés de financement.

Le secteur bancaire réclame depuis des années un allègement de cette règle, arguant qu'elle entrave inutilement leurs activités et les décourage de faciliter les échanges d'actifs à faible risque, tels que les obligations du Trésor.

Bien que le calendrier définitif des votes par les agences puisse changer, les responsables visent à adopter officiellement la mesure dans les semaines à venir, sous réserve de l'approbation de la Maison-Blanche, selon le rapport de Bloomberg.

La Réserve fédérale a refusé de commenter la demande de Reuters, tandis que la Federal Deposit Insurance Corp et l'Office of the Comptroller of the Currency n'ont pas répondu immédiatement.

S'il est mis en œuvre, ce changement marquerait une victoire importante pour le programme de déréglementation dirigé par la nouvelle responsable de la réglementation de la Fed, la vice-présidente chargée de la supervision, Michelle Bowman.

