Les régulateurs antitrust américains s'apprêtent à approuver le rachat de Warner Bros par Paramount, selon Semafor

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Les régulateurs antitrust américains semblent prêts à approuver le rachat pour 110 milliards de dollars de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount

PSKY.O , après une réunion de deux heures au ministère de la Justice, a rapporté mardi Semafor, citant des sources proches du dossier.

Lors de cette réunion, le directeur général de Paramount, David Ellison, a réitéré son engagement à sortir des films en salles, selon le rapport.

Selon l'article, les juristes du ministère de la Justice auraient été convaincus par les arguments des dirigeants de Paramount, selon lesquels l'opération ne porterait pas préjudice aux autres studios ni aux talents créatifs.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Le ministère de la Justice, Paramount et Warner Bros. n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Hollywood et Wall Street s'intéressent de très près à cette opération à enjeux élevés, qui réunirait certaines des franchises les plus durables de l'industrie du divertissement mais pourrait nuire à l'emploi dans le cinéma et la télévision.

En mars, le ministère de la Justice a adressé des assignations à comparaître dans le cadre de son enquête sur l’acquisition de Warner Bros. par Paramount, afin d’obtenir des informations sur l’impact de l’accord sur la production des studios, les droits sur les contenus, la concurrence entre les services de streaming et les répercussions de l’acquisition sur les salles de cinéma.

De grandes stars hollywoodiennes se sont également opposées à la fusion. Jane Fonda, J.J. Abrams et Mark Ruffalo figurent parmi les quelque 3 500 signataires d’une lettre qui soutenait que la combinaison entraînerait une diminution des opportunités pour les créateurs, des pertes d’emplois et une augmentation des coûts pour les consommateurs.

Paramount a tout mis en œuvre pour ravir l'accord à Netflix

NFLX.O et a misé sur une conclusion rapide de la transaction, s'engageant à verser aux actionnaires de Warner Bros. une « commission de retard » trimestrielle de 25 cents par action à compter d'octobre si l'accord n'était pas conclu d'ici là.