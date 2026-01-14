Les régulateurs américains et européens établissent des principes de "bonnes pratiques en matière d'intelligence artificielle" dans le cadre du développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments ont publié conjointement des principes pour une utilisation sûre et responsable de l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments, dans le but d'accélérer l'innovation tout en protégeant les patients.

Ces principes, publiés mercredi, offrent des orientations générales sur la manière dont l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour générer et contrôler des preuves tout au long du cycle de vie d'un médicament, depuis la recherche précoce et les essais cliniques jusqu'à la fabrication et la surveillance de l'innocuité.

Cette initiative intervient alors que les autorités réglementaires s'efforcent d'étendre l'utilisation de l'IA dans la découverte et le développement de médicaments afin de raccourcir les délais et de réduire les essais sur les animaux.

La FDA dispose d'un outil d'IA générative, Elsa , qui vise à améliorer l'efficacité de l'ensemble de ses activités, y compris les examens scientifiques.

Des lignes directrices européennes sont déjà en cours, s'appuyant sur le document de réflexion de l'EMA sur l'IA pour 2024, et s'alignent sur la mission de l'agence qui consiste à promouvoir une utilisation sûre et responsable de l'IA.

Cette initiative conjointe fait suite à une réunion bilatérale entre la FDA et l'UE en 2024.

"Les principes directeurs des bonnes pratiques en matière d'IA dans le cadre du développement de médicaments constituent la première étape d'une coopération renouvelée entre l'Union européenne et les États-Unis... afin de préserver notre rôle de leader dans la course mondiale à l'innovation, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité pour les patients", a déclaré Oliver Varhelyi, commissaire européen chargé de la santé et du bien-être des animaux.

Plusieurs fabricants de médicaments s'appuient de plus en plus sur des modèles d'IA sophistiqués pour concevoir et découvrir de nouveaux traitements et concluent des accords pour acquérir le savoir-faire technique.

En début de semaine, AstraZeneca AZN.L a accepté d'acheter Modella AI, basée à Boston, pour accélérer la recherche sur les médicaments oncologiques, tandis que le géant des puces d'IA Nvidia NVDA.O et Eli Lilly LLY.N ont déclaré qu'ils dépenseraient 1 milliard de dollars pour construire un nouveau laboratoire de recherche commun dans la région de la baie de San Francisco sur une période de cinq ans.