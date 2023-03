Les règles de la vente à découvert

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La vente à découvert est un mécanisme financier permettant à un investisseur de spéculer sur la baisse du prix d'un actif quel qu'il soit, comme une action, un indice, une matière première ou encore une devise. Cependant, il est important de comprendre les règles qui encadrent cette pratique de trading pour déterminer si cette technique de trading vous convient et éviter les risques.

Dans cet article, nous allons donc expliquer ce qu'est la vente à découvert, ainsi que ses risques et ses avantages.

C'est quoi la vente à découvert ? Comment cela fonctionne ?

La vente à découvert ou short-selling est un type de transaction financière dans laquelle un investisseur vend un actif qu'il n'a pas encore acheté via ce que l'on appelle une position courte ou un short, car il anticipe une baisse de son prix et veut en profiter.

Pour ce faire, l'investisseur emprunte l'actif auprès d'un autre investisseur, ou plus généralement auprès de son courtier, et le vend sur le marché en espérant pouvoir le racheter à un prix plus bas pour le rendre et réaliser une plus-value.

Il existe plusieurs façons d'anticiper la baisse d'un actif en fonction de votre niveau d'expérience en trading et de votre stratégie. Parmi les techniques d'analyse des marchés les plus populaires, on retrouve l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients pour anticiper une baisse des prix et il est important de bien connaître les deux méthodes pour savoir laquelle vous correspond le mieux.

L'analyse technique peut offrir une perspective rapide et efficace des tendances du marché, mais elle peut également être trompeuse et se concentrer sur des données historiques qui peuvent ne pas refléter les conditions futures du marché. L'analyse fondamentale peut donner une image plus complète de la valeur d'une entreprise ou d'un autre actif, mais elle peut prendre plus de temps et nécessiter une connaissance approfondie de l'économie et des actifs concernés.

De nombreux traders décident d'utiliser une combinaison des deux approches. Cela permet d'obtenir une perspective complète et équilibrée des conditions du marché et de prendre des décisions d'investissement plus informées.

Quels sont les avantages de cette technique de trading ?

D'abord, la vente à découvert est une technique de trading populaire pour profiter de conditions de marché baissier. Il est ainsi possible de faire des profits même lorsque les marchés perdent du terrain, ce qui permet de pouvoir tirer profit de toutes les configurations de marché.

Ensuite, la vente à découvert est un outil pertinent dans une stratégie de hedging, aussi appelée stratégie de couverture. Le hedging est en effet une stratégie de trading utilisée pour minimiser ou annuler le risque associé à une position sur un actif financier généralement en ouvrant une position dans la direction opposée.

Il s'agit essentiellement d'une technique d'assurance qui permet aux traders et aux investisseurs de se protéger contre les mouvements défavorables des prix des actifs achetés sur le long terme via des positions longues.

Quels sont les risques de la vente à découvert ?

Si l'investisseur se trompe et que le prix de l'actif augmente au lieu de baisser, il subira des pertes. De plus, les pertes sont potentiellement illimitées, car le prix d'un actif peut théoriquement monter indéfiniment (alors que lorsqu'il baisse mais que vous avez ouvert une position longue ou d'achat, les pertes sont limitées puisque le prix ne peut descendre sous 0).

Il faut aussi comprendre que la vente à découvert est généralement associée au trading sur marge et à l'effet de levier.

L'effet de levier permet aux traders de prendre des positions plus grandes que ce qu'ils pourraient normalement avec leur propre capital en utilisant de l'argent emprunté à leur courtier. Le levier en bourse amplifie donc les mouvements de prix, ce qui peut dans le cadre de la vente à découvert augmenter rapidement les pertes si les prix des actifs sous-jacents augmentent au lieu de baisser.

Faut-il ajouter la vente à découvert dans votre stratégie de trading ?

La vente à découvert peut être un moyen de gagner de l'argent lorsque les conditions du marché sont baissières, mais elle peut également entraîner des pertes importantes si l'actif gagne du terrain au lieu d'en perdre.

Par conséquent, la vente à découvert est considérée comme un mécanisme risqué et nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et des actifs spécifiques sur lesquels vous investissez, ainsi que de la technique de la vente à découvert et du trading à effet de levier.

Cette pratique de trading n'est donc pas adaptée à tous les types de traders et il est important d'avoir une stratégie de gestion des risques bien en place lorsque vous intégrez la vente à découvert dans votre trading.