"Les règles de fonds propres d'UBS sont nécessaires pour protéger les contribuables suisses", déclare la ministre des Finances

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La Suisse considère UBS UBSG.S comme une banque majeure, mais doit également limiter les risques, a déclaré jeudi la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, ajoutant que les contribuables ne sont pas disposés à accepter le risque d'une nouvelle crise financière ou d'un sauvetage bancaire.

Les modifications proposées visant à obliger UBS à détenir davantage de fonds propres étaient essentielles pour soutenir la stabilité du secteur bancaire suisse, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela était "indispensable" pour elle en tant que place financière.

"La population, l’économie — tout le monde ici présent — peut attendre du gouvernement qu’il mette tout en œuvre pour garantir un cadre sûr et stable", a déclaré Mme Keller-Sutter.

"Il est clair que tous ceux qui bénéficient aujourd’hui de cette stabilité, mais qui pourraient aussi la mettre en péril demain, doivent contribuer à la maintenir", a-t-elle déclaré lors d’un événement sur la banque privée à Berne.

Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock, actionnaire d’UBS, a fait écho aux propos de la ministre des Finances.

"Il se peut qu’en période de boom absolu, il soit un peu plus compliqué de devoir détenir davantage de capital. Mais vous savez tous que lorsque la situation devient vraiment instable, cela redevient un avantage. Et je pense que les actionnaires le comprennent également en ces temps", a déclaré M. Hildebrand lors de l’événement.