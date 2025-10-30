Les redistributions de liquidités d'AB InBev éclipsent un 3ème trimestre mitigé
Dans un communiqué publié avant l'ouverture, le propriétaire entre autres des marques Budweiser, Stella Artois et Corona indique que son conseil d'administration a approuvé la mise en oeuvre d'un plan de rachat d'actions à hauteur de six milliards de dollars, devant être exécuté au cours des 24 prochains mois, auquel s'ajoutera le remboursement d'environ deux milliards de dollars d'obligations en circulation.
Le groupe américano-belge a également prévu de verser acompte sur dividende de 0,15 euro par action pour l'exercice 2025.
Ces restitutions de liquidités aux actionnaires contrebalançaient des résultats de troisième trimestre en demi-teinte, notamment marqués par une diminution de 3,7% des ventes en volumes, là où le consensus prévoyait un repli de 3,1%.
Les produits ont de leur côté augmenté de 0,6% à 15,1 milliards d'euros, mais s'inscrivent en-dessous des attentes des analystes, qui prévoyaient en moyenne 15,2 milliards.
Au niveau du compte de résultat, l'Ebitda normalisé a progressé de 3,3% à 5,6 milliards d'euros, contre 5,4 milliards anticipés, avec un accroissement de la marge de 85 points de base à 37%, ce qui dépasse là encore le consensus établi à 35,6%.
Suite à ces éléments, l'action AB InBev progressait de 1,1% jeudi en fin de matinée, surperformant un indice BEL 20 en hausse de 0,6%.
