Les recrutements de cadres progresseraient de 2% en 2024 après 7% en 2023 (Apec)

(AOF) - "Les entreprises ont recruté près de 331 000 cadres en 2023 soit une progression de 7% sur un an et un nouveau record historique". C’est ce qu’annonce l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) sur la base de son enquête annuelle. Après les forts rebonds post-Covid (+18% en 2021 et +15% en 2022), "la dynamique de l’emploi cadre a retrouvé, l’an dernier, son rythme d’avant crise", commente l’association. Selon elle, en 2024, les recrutements de cadres continueraient à progresser mais à un rythme ralenti (+2 %).

Cette nouvelle progression "prendrait toujours appui sur les services à forte valeur ajoutée et l'industrie", tandis que "le commerce, la construction et certains services (immobilier) réduiraient la voilure". De nombreux aléas entourent cette prévision, avertit cependant l'Apec, soulignant que la croissance économique 2024 "ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices" avec un contexte géopolitique "facteur d'instabilité", et un investissement "percuté par la forte hausse des taux d'intérêt en 2022 et 2023".