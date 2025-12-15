Les rapports américains sur l'emploi et l'IPC, retardés, sont attendus cette semaine, avec de nombreuses lacunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucia Mutikani

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) publie mardi ses rapports combinés sur l'emploi pour les mois d'octobre et de novembre, très attendus, mais un certain nombre de détails clés manqueront après que la fermeture du gouvernement a empêché la collecte de données, y compris le taux de chômage d'octobre, ce qui a entraîné la toute première lacune dans cette série de données essentielles.

La fermeture la plus longue de l'histoire a également contraint le BLS à annuler la publication de l'indice des prix à la consommation d'octobre. On ne sait pas exactement quelles composantes de l'IPC d'octobre seront disponibles lorsque le rapport de novembre sera publié jeudi. Aucune enquête n'a été menée auprès des ménages pour obtenir des informations sur la situation de l'emploi, entre autres, nécessaires au calcul du taux de chômage pour le mois d'octobre. Les fonctionnaires n'ont pas non plus visité les supermarchés et les magasins pour obtenir les informations nécessaires au calcul de l'IPC et d'autres mesures des prix pour le mois d'octobre.

Les rapports sur l'emploi et l'IPC sont essentiels pour les responsables de la Réserve fédérale qui prennent des décisions en matière de politique monétaire, ainsi que pour les investisseurs, les entreprises et les Américains ordinaires qui tentent d'évaluer la santé de l'économie. Le BLS a déclaré que les données de l'enquête auprès des ménages et de l'IPC d'octobre ne peuvent pas être collectées rétroactivement.

Voici ce à quoi il faut s'attendre:

LES RAPPORTS SUR L'EMPLOI

Le BLS a annulé le rapport sur l'emploi du mois d'octobre, mais incorporera dans le rapport de novembre les chiffres de la masse salariale non agricole et d'autres détails de l'enquête auprès des établissements pour ce mois.

Le rapport sur l'emploi se compose de deux enquêtes, menées au cours de la semaine qui comprend le 12 du mois.

L'enquête auprès des établissements est la source de données à partir de laquelle sont calculés la masse salariale non agricole, les heures et les salaires par branche d'activité. Les employeurs soumettent leurs réponses par voie électronique et ont continué à le faire pendant la fermeture, ce qui a permis au BLS de calculer la masse salariale non agricole pour le mois d'octobre lorsque le gouvernement a rouvert ses portes. La période de collecte des données pour l'enquête de novembre a été prolongée et un délai de traitement supplémentaire a été accordé. Les économistes s'attendent à ce que le shutdown ait un impact limité sur la qualité des données de l'enquête auprès des établissements d'octobre et de novembre et prévoient même des taux de réponse plus élevés que d'habitude. Le taux de collecte de l'enquête auprès des établissements de septembre était de 80,2 %, soit bien plus que la moyenne de 61,8 % au cours des 12 derniers mois. Outre le shutdown, les chiffres de la masse salariale d'octobre ont probablement été faussés par le départ de plus de 150 000 employés fédéraux qui ont accepté des rachats différés dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour réduire l'empreinte du gouvernement. La plupart d'entre eux ont cessé de travailler pour le gouvernement à la fin du mois de septembre. Une enquête Reuters menée auprès d'économistes prévoit que le nombre d'emplois non agricoles augmentera de 50 000 en novembre. Les effectifs ont augmenté de 119 000 en septembre.

L'impossibilité de mener l'enquête auprès des ménages au cours de la période de référence en octobre signifie qu'il n'y aura pas de taux de chômage pour ce mois. C'est la première fois que le gouvernement ne publie pas le taux de chômage depuis qu'il a commencé à suivre cette série en 1948.

De même, d'autres indicateurs relatifs aux ménages, tels que le taux d'activité, le rapport emploi-population, le nombre de personnes travaillant à temps partiel, la durée du chômage et les données démographiques, ne seront pas disponibles.

Un rapport complet sur l'emploi pour le mois de novembre sera publié. La période de collecte du rapport sur l'emploi de novembre a été prolongée, avec un délai de traitement supplémentaire. Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré qu'ils s'attendaient à un impact limité de la fermeture sur la qualité de l'enquête sur les ménages de novembre.

"Le BLS a repoussé sa semaine de référence d'une semaine, du 2 au 8 novembre au 9 au 15 novembre, et a commencé à collecter les réponses une semaine plus tard que prévu", ont-ils écrit dans une note. "Alors que la collecte des réponses plus près de Thanksgiving pourrait légèrement réduire le taux de réponse à l'enquête, les semaines de référence et d'entretien initialement prévues étaient inhabituellement précoces et les nouvelles semaines s'alignent plus étroitement sur les normes historiques". Selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes, le taux de chômage devrait s'établir à 4,4 % en novembre. Le taux de chômage est passé de 4,3 % en août à 4,4 % en septembre.

LE RAPPORT SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION

Le BLS recueille des données sur les prix tout au long du mois, principalement par le biais de visites physiques chez les détaillants et d'appels téléphoniques. Des sources de données hors enquête sont utilisées à la place des données d'enquête pour calculer quelques indices. Le BLS a également indiqué qu'il n'était pas en mesure d'acquérir rétroactivement la plupart des données non issues d'enquêtes pour le mois d'octobre.

"Dans la mesure du possible, le BLS publiera les valeurs d'octobre 2025 pour ces séries lors de la publication des données de novembre 2025", a déclaré l'agence. Elle a ajouté que, bien qu'elle soit encore en train d'évaluer "quelles séries répondront aux critères de publication pour octobre", le BLS "s'attend à ce que le nombre d'indices publiables soit faible".

Il a indiqué qu'il ne publierait pas l'IPC global ni l'IPC de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, pour le mois d'octobre. "Le BLS n'est pas en mesure de fournir des conseils spécifiques aux utilisateurs de données pour naviguer dans les observations manquantes du mois d'octobre", a déclaré l'agence.

Le rapport de novembre sera publié, mais il "n'inclura pas les variations en pourcentage sur un mois pour novembre 2025 lorsque les données d'octobre 2025 sont manquantes", a déclaré le BLS.

Goldman Sachs a mis en garde contre une volatilité accrue des séries de l'IPC, notant que "le fait de ne collecter les prix qu'au cours de la seconde moitié du mois pourrait biaiser les prix à la baisse, car les prix des biens diminuent généralement fortement à partir de la mi-novembre, lorsque la saison des ventes de Noël démarre". Elle a estimé que la collecte tardive pourrait peser jusqu'à 15 points de base sur l'IPC de base global de novembre.

"Cela dit, l'absence de données d'octobre signifie que le ralentissement pourrait sembler moins prononcé sur une base séquentielle de deux mois, et tout ralentissement des prix de novembre correspondrait à une augmentation proportionnelle de l'inflation de décembre", a déclaré Goldman Sachs.