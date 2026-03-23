Les radiodiffuseurs demandent à l'UE de renforcer les règles pour les grandes entreprises technologiques dans l'impasse de la télévision intelligente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les téléviseurs intelligents de Big Tech peuvent contrôler le contenu et l'audience, selon les radiodiffuseurs

* Selon les radiodiffuseurs, les assistants virtuels sont de facto les gardiens du contenu via les smartphones

* Les radiodiffuseurs se défendent contre les Big Tech

(Ajout d'un commentaire de la Commission européenne au paragraphe 8, modification du titre) par Foo Yun Chee

Les téléviseurs intelligents et les assistants virtuels de Google GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS devraient être soumis aux règles les plus strictes de l'UE en matière de technologie en raison de leur pouvoir de marché croissant, ont déclaré lundi les plus grands radiodiffuseurs du monde à Teresa Ribera, responsable de la politique concurrence de l'UE.

L'appel lancé par l'Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT), qui compte parmi ses membres Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky et TF1 Groupe, souligne la bataille que se livrent les radiodiffuseurs et les grandes entreprises technologiques pour s'approprier des parts de marché dans un secteur lucratif.

Android TV, qui a augmenté sa part de marché de 16 % à 23 % de 2019 à 2024, Amazon Fire OS dont la part de marché est passée de 5 % à 12 % au cours de la même période et Tizen OS de Samsung avec sa part de marché de 24 % devraient être désignés comme gardiens en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'UE, ont déclaré les radiodiffuseurs, citant des données provenant d'une étude de marché de 2025.

La loi sur les marchés numériques, applicable depuis 2023, établit des obligations visant à limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, à stimuler la concurrence et à élargir le choix des consommateurs.

LES RADIODIFFUSEURS METTENT EN GARDE CONTRE LE POUVOIR DES GARDIENS

"Un nombre limité d'opérateurs acquiert donc une capacité croissante à façonner les résultats pour des millions d'utilisateurs et d'entreprises en contrôlant l'accès à l'audience et à la distribution de contenu", a déclaré l'ACT dans une lettre adressée à Ribera et consultée par Reuters, le premier coup de gueule public des radiodiffuseurs contre les Big Tech.

"Il est crucial que la Commission désigne les principaux systèmes d'exploitation de télévision comme gardiens et assure une surveillance adéquate pour garantir l'équité et la contestabilité", ont déclaré les radiodiffuseurs.

Le groupe de lobbying a déclaré que leurs rivaux de Big Tech pourraient être incités à retenir les utilisateurs finaux dans leur propre écosystème et à restreindre contractuellement ou techniquement la liaison ou la redirection, par exemple d'une application média à une autre application média.

La Commission, qui fait office de gendarme de la concurrence dans l'UE, a confirmé la réception de la lettre et a déclaré qu'elle en évaluait le contenu.

Google, Amazon, Apple et Samsung n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Les radiodiffuseurs ont également fait part de leurs préoccupations concernant les assistants virtuels, dont les plus connus sont Alexa d'Amazon et AAPL.O Siri d'Apple, tandis qu'OpenAI a fait son entrée dans le domaine l'année dernière avec une fonction bêta appelée Tasks pour son chatbot d'IA ChatGPT.

La Commission européenne n'a pas encore désigné d'assistants virtuels en tant que "gatekeepers" au sens du DMA.

"L'absence de désignation des assistants virtuels crée un vide réglementaire, permettant aux puissants assistants d'IA de devenir de facto des gardiens de contenus médiatiques par le biais de téléphones mobiles, de haut-parleurs intelligents et de services d'infotainment radio dans les voitures, sans être soumis aux obligations de la DMA", ont déclaré les radiodiffuseurs.

Ils ont demandé à Ribera de soumettre les téléviseurs intelligents et les assistants virtuels à la DMA sur la base de critères qualitatifs, même s'ils ne remplissent pas les critères quantitatifs, à savoir plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros (87 milliards de dollars).

Parmi les signataires de la lettre figurent l'Association des radios européennes (AER), l'Union européenne de radio-télévision (EBU), l'Association européenne des maisons de vente de télévision et de radio (egta), Confindustria Radio Televisioni (CRTV), Televisión Comercial en Abierto (UTECA) et Verband Österreichischer Privatsender (VOP).

(1 $ = 0,8643 euros)