Les rachats effectués par le Trésor américain atténuent les difficultés du marché obligataire, mais ce soulagement pourrait être de courte durée

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* Les rendements des bons du Trésor remontent sur les marchés européens après la décision américaine

* La vague de ventes d’obligations japonaises s’atténue, mais son impact reste limité en Europe

* Certains acteurs du marché voient dans les rachats américains un signal inquiétant

Les plans surprise de rachat d’obligations du Trésor américain ont contribué dans une certaine mesure à enrayer la hausse mondiale des coûts d’emprunt à long terme, même si les inquiétudes persistantes concernant l’inflation et l’explosion de la dette publique ont entraîné une nouvelle hausse des rendements des obligations américaines à long terme jeudi, tandis que le dollar s’affaiblissait. Mercredi, le Trésor américain a réagi à la hausse des rendements des obligations à long terme, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, en doublant le volume de ses rachats d'obligations à long terme pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération.

Bien que ce montant soit négligeable sur un marché évalué à 32.000 milliards de dollars, les analystes ont estimé que cette mesure témoignait de la sensibilité de l’administration à la hausse des taux à long terme et de sa propension à intervenir sur les marchés. La hausse des coûts d’emprunt a entraîné une augmentation des taux hypothécaires et fait la une de l’actualité. Les investisseurs ont également estimé que cette décision soulevait des questions quant à savoir si la Fed ou le Trésor exerçait désormais la plus grande influence sur les conditions générales de crédit. Elle fait suite à l'achat de yens par le Trésor américain sur les marchés des changes il y a quelques semaines à peine.

MESURES VISANT À CONTRÔLER LES TAUX À LONG TERME

« Les opérations de rachat sont d’une ampleur trop limitée pour influencer réellement la dynamique de l’offre et de la demande », a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l’Europe chez Jefferies.

« Nous considérons l’annonce d’hier comme un signal indiquant que le secrétaire au Trésor Scott Bessent est conscient des rendements à long terme et prêt à prendre des mesures pour contrôler la partie longue de la courbe », a-t-il ajouté.

« Les taux hypothécaires sont liés à la partie longue de la courbe et l’administration Trump ne peut pas se permettre des rendements beaucoup plus élevés. »

Le rendement américain à 30 ans US30YT=RR a reculé de neuf points de base (bps) pendant la nuit, mais il a de nouveau progressé jeudi. Il affichait en fin de séance une hausse de trois points de base à 5,23 %, se rapprochant ainsi du plus haut niveau enregistré depuis 19 ans, à 5,34 %, atteint mardi.

Les analystes de JPMorgan ont indiqué dans une note que l’annonce du Trésor ne contribuait guère à résoudre les problèmes sous-jacents à l’origine de la hausse des obligations, parmi lesquels ils citent des déficits budgétaires insoutenables et des anticipations d’inflation en hausse.

EN MARGE

Le dollar américain a chuté de près de 1 % mercredi, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis mars, et s’est légèrement affaibli jeudi après que l’annonce du Trésor a fait chuter les rendements américains, l’un des principaux moteurs de la devise. Les rendements à long terme au Japon JP30YTN=JBTC ont fortement chuté , bien que l’impact en Europe ait été beaucoup moins marqué, le rendement allemand à 30 ans n’ayant que légèrement reculé par rapport à son plus haut niveau depuis 15 ans atteint mercredi.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR a progressé de deux points de base jeudi pour s’établir à 4,67 %, effaçant ainsi une partie de la baisse de cinq points de base enregistrée mercredi.

« Cela apporte, dans une certaine mesure, un peu plus de réconfort quant au fait que les obligations à long terme ne feront pas l’objet d’une vente massive désordonnée », a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, à propos de cette annonce. « Dans l’ensemble, cela va favoriser le climat d’investissement, en ramenant les marchés vers un environnement de prise de risque et de légère dépréciation du dollar. »

VENTE MASSIVE MONDIALE Les coûts d’emprunt à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs décennies , les gouvernements accumulant une dette record face aux crises successives, de la pandémie de COVID-19 à la guerre en Iran, et pour financer la protection sociale face au vieillissement de la population ainsi que pour renforcer les dépenses de défense. La hausse des coûts d’emprunt à long terme alourdit la charge d’intérêts des gouvernements et se répercute sur l’ensemble des marchés financiers, où elle sert de référence pour tous les actifs, des obligations d’entreprise aux actions en passant par l’immobilier. Le ministère allemand des Finances a déclaré à Reuters que l’agression russe faisait grimper les besoins de financement pour d’énormes investissements dans la défense, ce qui poussait les coûts d’emprunt à la hausse. La flambée des rendements japonais a porté les coûts d’emprunt à leur plus haut niveau depuis trois décennies, mettant sous pression les finances publiques et le coût de financement d’un ambitieux programme de dépenses en faveur de la croissance . La dette américaine, quant à elle, a franchi la barre des 40.000 milliards de dollars , ayant plus que doublé depuis 2017, année de la prise de fonction de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le pays s’endettant pour financer des mesures coûteuses de lutte contre la pandémie ainsi qu’un déséquilibre fiscal et budgétaire de longue date.

Selon les analystes, ces déséquilibres sous-jacents continueraient de peser sur le marché.

« Je ne qualifierais pas la hausse des rendements des bons du Trésor américain de conséquence ou d’aggravation de conditions de marché irrationnelles », a déclaré Eric Robertsen, responsable mondial de la recherche et stratège en chef chez Standard Chartered.

« La seule conclusion que l’on puisse tirer, c’est que les rendements ont atteint un niveau qui ne leur plaît pas, et je pense que cela suggère une volonté d’essayer de contrôler ou d’intervenir contre les forces naturelles de l’offre et de la demande. »