Les rachats des fonds Ucits s’accélèrent en mai

(NEWSManagers.com) - Les fonds Ucits ont vu sortir 33 milliards d’euros en mai, alors que la décollecte n’avait été que de 300 millions d’euros en avril, montrent les dernières statistiques de l’Efama, l’association européenne des fonds d’investissement.Les rachats ont concerné toutes les catégories de fonds, et plus particulièrement les fonds obligataires, qui ont vu partir 17 milliards d’euros. En avril, ils avaient déjà subi des retraits de 12 milliards d’euros. Les fonds monétaires sont aussi dans le rouge, à hauteur de 11 milliards d’euros, alors qu’ils avaient attiré 2 milliards en avril. Les fonds multi-asset et les fonds actions décollectent de respectivement 4 milliards et 3 milliards d’euros.Par ailleurs, les fonds AIF subissent des retraits de 2,9 milliards d’euros.Au total, les actifs des fonds Ucits et AIF ont décliné de 1,9 % en mai à 20.232 milliards d’euros.