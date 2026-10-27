Les rachats d'actions viennent d'atteindre un record annuel, alors que nous ne sommes qu'en octobre

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* Le Nasdaq progresse d'>e de 1 %, le S&P 500 de ~0,6 % et le Dow Jones reste pratiquement inchangé

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie est le plus faible

* Le dollar et le bitcoin progressent; l'or gagne environ 1 %; le brut américain recule d'>1,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste stable à environ 4,99 %

27 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES RACHATS D'ACTIONS VIENNENT D'ATTEINDRE UN RECORD ANNUEL ET NOUS NE SOMMES QU'EN OCTOBRE

Alors qu’il reste plus de deux mois avant la fin de l’année 2026, les annonces de rachats d’actions ont déjà atteint un record annuel, selon la dernière étude de l’EPFR.

Les autorisations de rachat d’actions accordées par les entreprises américaines ont dépassé la barre des 1 400 milliards de dollars pour la première fois de l’histoire, selon cette étude qui recense les annonces faites jusqu’au lundi 26 octobre.

L’analyste Winston Chua a indiqué que les annonces ont été plus concentrées cette année que par le passé, avec moins de 1 000 entreprises ayant fait des annonces à ce jour. À titre de comparaison, ce chiffre s’élevait à 1 138 pour l’ensemble de l’année 2024 et à 1 270 pour 2025.

« Nous pourrions nous approcher du chiffre de l’année dernière », a déclaré M. Chua. « D’une manière générale, la participation n’a pas été très forte, mais les annonces ont porté sur des montants plus importants. » L’analyste a notamment cité les annonces de rachats massifs de Nvidia NVDA.O ainsi que d’autres plans de rachat notables de General Motors GM.N et de Micron MU.O .

« La solidité des bilans et l’intelligence artificielle ont entraîné une forte hausse des valeurs technologiques, industrielles et financières à forte capitalisation », selon M. Chua, qui a noté que les annonces de rachats d’actions « ont également été utilisées à titre défensif par les entreprises de logiciels et de matériel informatique lorsque leurs valorisations ont connu des reculs ».

Et comme de nombreux résultats du troisième trimestre doivent encore être publiés, il a déclaré: « Nous prévoyons un volume d’échanges assez soutenu au cours des prochaines semaines. »

Graphique EPFR illustrant les tendances en matière de rachats d’actions et la performance du S&P 500:

(Sinéad Carew)

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