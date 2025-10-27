 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 215,14
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les rachats d'actions sont relégués au second plan, l'IA entraînant des dépenses d'investissement record aux États-Unis
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Johann M Cherian

Les investisseurs privilégient de plus en plus les entreprises américaines qui orientent leurs capitaux vers l'innovation en matière d'IA par rapport à celles qui offrent aux actionnaires des versements traditionnels tels que des dividendes et des rachats d'actions, même si le débat sur la flambée des valorisations et la bulle de l'IA fait rage.

La priorité des investisseurs est la croissance à long terme plutôt que les bénéfices immédiats, reconnaissant que les entreprises qui négligent les investissements dans l'IA risquent de prendre du retard dans ce que beaucoup considèrent comme le changement technologique le plus transformateur de notre époque.

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance des rachats d'actions aux États-Unis à 9 %, contre 12 % précédemment, car elle s'attend à ce que la vague d'investissements axés sur l'intelligence artificielle se prolonge jusqu'en 2026.

"Il s'agit d'un marché haussier axé sur l'IA, et le marché continue de récompenser les perspectives de croissance des entreprises autour de l'IA. À l'heure actuelle, il s'agit moins du rendement pour les actionnaires que de la capacité des entreprises à développer l'IA et à tirer parti de cette opportunité", a déclaré Ohsung Kwon, stratège en chef pour les actions chez Wells Fargo.

Les plans de dépenses d'investissement déclarés par les entreprises du S&P 500 ont atteint 1 200 milliards de dollars cette année, soit le montant le plus élevé depuis que Trivariate Research a commencé à enregistrer ces données en 1999, les neuf plus grandes entreprises représentant près de 30 % du total.

LES RÉMUNÉRATIONS DES ACTIONNAIRES ATTEIGNENT ELLES AUSSI UN NIVEAU RECORD

Le rendement total pour les actionnaires pour les 12 mois se terminant en juin de cette année a également atteint un record de 1,65 trillion de dollars, selon les données de S&P Global, les dividendes et les rachats d'actions s'élevant respectivement à 653,86 milliards de dollars et 997,82 milliards de dollars.

Toutefois, les dividendes et les rachats d'actions élevés n'ont pas réussi à eux seuls à attirer les investisseurs à long terme.

Selon S&P Global, Apple AAPL.O a dominé le S&P 500 en termes de rendement du capital au cours du deuxième trimestre, avec des rachats d'actions et des dividendes plus de deux fois supérieurs à ceux de Meta META.O .

Pourtant, les actions du fabricant de l'iPhone sont restées à la traîne du reste des "Sept Magnifiques" en raison des inquiétudes suscitées par son manque d'innovation audacieuse en matière d'IA.

En revanche, les actions des grands acteurs de l'IA tels qu'Alphabet GOOGL.O , Meta, Microsoft MSFT.O et Oracle

ORCL.N ont enregistré des rendements à deux chiffres cette année, dépassant les gains du marché dans son ensemble.

En incluant Amazon.com AMZN.O et CoreWeave CRWV.O , le groupe a dévoilé un montant cumulé de 400 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2025.

Salesforce CRM.N , Accenture ACN.N et Cognizant CTSH.O ont également augmenté les versements aux actionnaires, mais Salesforce et Accenture ont chuté de plus de 23 % cette année, tandis que Cognizant a perdu 12 %, ce qui renforce l'idée que les rendements du capital ne suffiront pas sans une histoire convaincante en matière d'IA.

" Pour les entreprises considérées comme des valeurs de croissance, vous voulez absolument voir un investissement dans l'avenir et un peu moins d'inquiétude au sujet des rachats d'actions et des dividendes", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

Mais la monétisation de l'IA ne se limite plus à la Silicon Valley. Les secteurs de la banque, de la santé et de la consommation de base misent également beaucoup sur la technologie pour réduire les coûts.

Le géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N investit environ 2 milliards de dollars par an dans le développement de la technologie, tandis que Goldman Sachs GS.N utilise l'IA pour les processus de prêt, les rapports réglementaires et la gestion des fournisseurs.

De même, les grandes entreprises de défense Northrop Grumman

NOC.N et Lockheed Martin LMT.N intègrent l'IA dans des systèmes autonomes et des plateformes critiques, tandis que des sociétés telles que Schrodinger SDGR.O et Recursion Pharmaceuticals RXRX.O utilisent l'IA à différents stades de la découverte de médicaments.

Malgré des marges plus minces, les acteurs du commerce de détail, notamment Walmart WMT.N , PepsiCo PEP.O et Mondelez MDLZ.O , investissent aussi prudemment dans l'IA générative pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement des clients.

Les analystes hésitent encore à qualifier le boom actuel de l'IA de bulle, bien que la plupart d'entre eux aient averti qu'il pourrait s'effilocher à un moment donné, les entreprises se tournant vers l'endettement et la conclusion d'accords complexes.

"Nous pensons que d'ici le second semestre de l'année prochaine, les gens commenceront à sortir leurs calculettes et à se demander si, malgré toutes les promesses, tout cela est pleinement intégré dans le prix", a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

Dividendes

Valeurs associées

ACCENTURE-A
247,870 USD NYSE 0,00%
ALPHABET-A
259,9200 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
224,2100 USD NASDAQ 0,00%
APPLE
262,8200 USD NASDAQ 0,00%
BANK OF AMERICA
52,605 USD NYSE 0,00%
COGNIZANT TECH SO-A
67,8600 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
132,5500 USD NASDAQ 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
783,870 USD NYSE 0,00%
JPMORGAN CHASE
300,510 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
485,340 USD NYSE 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,3600 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ 0,00%
MONDELEZ INTL RG-A
60,7700 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 204,87 Pts Index Ex 0,00%
NORTHROP GRUMMAN
605,650 USD NYSE 0,00%
ORACLE
283,350 USD NYSE 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
184,6300 USD NASDAQ 0,00%
PEPSICO
151,5500 USD NASDAQ 0,00%
RECURSN PHARMA RG-A
6,0400 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 791,69 Pts CBOE 0,00%
SALESFORCE
254,940 USD NYSE 0,00%
SCHRODINGER
22,5200 USD NASDAQ 0,00%
WALMART
106,210 USD NYSE 0,00%
WELLS FARGO
86,420 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
    Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 13:46 

    La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.10.2025 13:46 

    (Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank