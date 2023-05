Les rachats d'actions ont atteint 1 310 milliards de dollars en 2022 (Janus Henderson)

Apple figure parmi les plus gros racheteurs d'actions dans le monde, avec 89 milliards de dollars de rachats pour l'exercice 2022, soit près de 7 % du total mondial.

L'étude rapporte que "toutes les régions, presque tous les pays et tous les secteurs " ont intensifié leur recours aux rachats sur les dix dernières années, même si " le rapport entre les dividendes et la valeur des rachats varie considérablement ". Dix entreprises à elles seules ont effectué près d'un quart des rachats en 2022 : une seule d'entre elles, Shell (Royaume-Uni), n'était pas américaine. L'année dernière, Nestlé a été l'un des principaux acheteurs de ses propres actions en Europe.

Les entreprises pétrolières ont racheté pour 135 milliards de dollars de leurs propres actions cette année, un montant plus de 4 fois supérieur à celui de 2021. La quasi-totalité des liquidités dépensées par le secteur pétrolier a été déboursée par des entreprises d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, d'Europe.

(AOF) - « Les rachats d'actions ont grimpé de 22 % pour atteindre le montant record de 1 310 milliards de dollars en 2022 » annonce le gestionnaire d’actifs américain Janus Henderson. Il précise que « la valeur des rachats d'actions a triplé en dix ans, alors que les dividendes ont augmenté de 54 % ». Si en 2012, les rachats d'actions ne représentaient que la moitié des dividendes (52 %), ils « les égaleront presque » en 2022, à 94%. Selon l’étude ce sont les compagnies pétrolières qui ont le plus contribué à la croissance des rachats d'actions en 2022.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.