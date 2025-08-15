Les propriétaires de centres de données demandent au Trésor américain de maintenir les règles relatives aux subventions en faveur des énergies renouvelables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Data Center Coalition, qui représente des propriétaires de centres de données tels que Google, Amazon

AMZN.O et Microsoft MSFT.O , a demandé au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de maintenir les règles existantes en matière de subventions à l'énergie éolienne et solaire, estimant qu'elles ont permis à l'industrie de se développer rapidement et de rester en tête face à la concurrence chinoise.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Des règles plus strictes sur la façon dont les projets peuvent être admissibles aux crédits d'impôt fédéraux pour l'énergie propre pourraient ralentir le développement de la nouvelle production d'électricité à un moment où la demande d'électricité augmente sous l'effet de l'intelligence artificielle et de l'économie numérique.

CITATION CLÉ

"Toute friction réglementaire qui ralentit le déploiement de la nouvelle production aujourd'hui a un impact direct sur notre capacité à répondre aux demandes d'électricité de l'ère de l'IA demain", a écrit la coalition dans sa lettre à Scott Bessent. La lettre est datée du 4 août mais a été vue par Reuters vendredi.

CONTEXTE

Le président Donald Trump a publié un décret en juillet ordonnant au Trésor de renforcer les règles de crédit d'impôt pour l'énergie propre, y compris la redéfinition de ce que signifie un projet dont la construction a commencé.

Le secteur s'est appuyé sur les règles existantes au cours de la dernière décennie, et le cabinet de conseil Clean Energy Associates a prévu cette semaine que les États-Unis pourraient perdre environ 60 gigawatts de capacité solaire planifiée jusqu'en 2030 si des règles plus strictes sur le "début de la construction" sont mises en œuvre.

LES CHIFFRES

Entre 2017 et 2023, l'industrie américaine des centres de données a contribué à hauteur de 3 500 milliards de dollars au produit intérieur brut du pays et a employé directement plus de 600 000 personnes, selon la DCC.

PROCHAINE ÉTAPE

Le département du Trésor devrait publier des lignes directrices actualisées dès le 18 août.