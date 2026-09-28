 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les promoteurs immobiliers britanniques s'envolent grâce à un programme destiné aux primo-accédants
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 12:06

Ajouter Boursorama à vos sources

Les promoteurs immobiliers britanniques grimpent lundi à la Bourse de Londres après que le gouvernement a confirmé son intention de présenter dans le prochain budget un nouveau programme destiné aux primo-accédants, dans le but de relancer un secteur mis à mal par la faiblesse de la demande et les difficultés d'accès au financement.

Les actions de Persimmon PSN.L , Barratt Redrow BTRW.L , Taylor Wimpey TW.L , Vistry VTYV.L et Berkeley Group BKGH.L progressent de 9% à 14% vers 10h00 GMT, tandis que les fournisseurs de matériaux de construction Ibstock IBST.L , Forterra FORT.L , Marshalls MSLH.L , Breedon BREE.L et Topps Tiles TPT.L avancent de 5% à 20% au même moment.

Le gouvernement britannique a annoncé samedi qu'un nouveau programme de prêt baptisé "Your First Home", serait entériné lors du budget qui doit être présenté en octobre.

La mesure s'inscrit dans la continuité du programme "Help to Buy", qui vise à stimuler la croissance économique en renforçant la demande dans le secteur de la construction immobilière, tout en facilitant l'accès à la propriété.

Elle pourrait ainsi constituer le plus grand coup de pouce jamais enregistré pour un secteur en proie à une crise prolongée, due aux coûts élevés du financement, à l'inflation et à la faiblesse de la demande.

Les promoteurs immobiliers, notamment Barratt Redrow, Bellway et Taylor Wimpey, avaient fait pression sur le gouvernement pour qu'il rétablisse les aides destinées aux acheteurs d'un premier logement, arguant que leurs propres mesures incitatives n'avaient pas réussi à relancer la demande de manière significative et avaient réduit leurs marges.

"Il est désormais important que le gouvernement agisse rapidement pour mettre en oeuvre ce programme", a déclaré Neil Jefferson, directeur général de la Home Builders Federation, l'organisation professionnelle qui représente le secteur de la construction de logements neufs au Royaume-Uni.

Le programme de prêt participatif annoncé samedi permettra aux primo-accédants d'emprunter jusqu'à 20% de la valeur d'un logement contre un apport personnel de 2,5%, avec une période initiale sans intérêts.

Le gouvernement a également indiqué qu'il prévoyait de fixer un plafond de revenus par foyer afin de garantir que les aides soient destinées à ceux qui en ont le plus besoin.

En contraste, le précédent dispositif "Help to Buy" exigeait un apport personnel minimum de 5%.

De plus amples détails sur ce nouveau programme seront dévoilés lors de la présentation du budget le mois prochain.

(Reportage Danilo Masoni et Simone Lobo ; version française Diana Mandia)

Valeurs associées

BARRATT DEVLOP
481,550 GBX LSE +0,05%
BARRATT DEVLOP
520,100 GBX LSE -1,27%
BARRATT REDROW
347,050 GBX LSE +12,31%
BELLWAY
2 329,000 GBX LSE +12,62%
BERKELEY GRP HLD
3 398,000 GBX LSE +0,83%
BRAVURA SOLUT
162,500 GBX LSE 0,00%
BREEDON GRP
333,400 GBX LSE +8,04%
FORTERRA
158,000 GBX LSE +15,33%
FTSE 250
24 451,24 Pts FTSE Indices +0,78%
IBSTOCK
86,375 GBX LSE +20,64%
MARSHALLS
175,550 GBX LSE +13,99%
PERSIMMON PLC
1 328,500 GBX LSE +15,07%
TAYLOR WIMPEY
89,800 GBX LSE +12,11%
TOPPS TILES
35,000 GBX LSE +5,74%
VISTRY GRP
286,400 GBX LSE +10,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Corée du Sud, Lee Jae Myung, s'exprime lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU, à New York, le 22 septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Brouille au sujet de prisonniers nord-coréens : Séoul convoque le chargé d'affaires ukrainien
    information fournie par AFP 28.09.2026 13:11 

    La Corée du Sud a convoqué lundi le représentant ukrainien à Séoul pour lui faire part de sa "vive préoccupation" après que Kiev a rendu public le transfert vers la Corée du Sud de deux prisonniers de guerre nord-coréens, estimant que cette information aurait dû ... Lire la suite

  • ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ROBERTET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 28.09.2026 12:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 28.09.2026 12:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Une médecin s'occupe d'un nouveau-né dans le service maternité d'un hôpital public d'Hyderabad, en Inde, le 29 février 2024 ( AFP / Noah SEELAM )
    En Inde, les bébés nés dans les hôpitaux publics valent de l'or
    information fournie par AFP 28.09.2026 12:53 

    Une bague en or est offerte depuis lundi à chaque bébé né dans des hôpitaux publics du sud de l'Inde, afin d'inciter les femmes à accoucher en milieu hospitalier. Les autorités sanitaires ont fait de l'accouchement à l'hôpital une priorité dans un pays où les taux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,844 +9,61%
Pétrole Brent
108,7 +1,81%
CAC 40
8 097,04 +0,24%
GENFIT
9,69 +8,63%
TOTALENERGIES
81,12 +1,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank