Les promoteurs immobiliers britanniques s'envolent grâce à un programme destiné aux primo-accédants

Les promoteurs immobiliers britanniques grimpent lundi à la Bourse de Londres après que le gouvernement a confirmé son intention de présenter dans le prochain budget un nouveau programme destiné aux primo-accédants, dans le but de relancer un secteur mis à mal par la faiblesse de la demande et les difficultés d'accès au financement.

Les actions de Persimmon PSN.L , Barratt Redrow BTRW.L , Taylor Wimpey TW.L , Vistry VTYV.L et Berkeley Group BKGH.L progressent de 9% à 14% vers 10h00 GMT, tandis que les fournisseurs de matériaux de construction Ibstock IBST.L , Forterra FORT.L , Marshalls MSLH.L , Breedon BREE.L et Topps Tiles TPT.L avancent de 5% à 20% au même moment.

Le gouvernement britannique a annoncé samedi qu'un nouveau programme de prêt baptisé "Your First Home", serait entériné lors du budget qui doit être présenté en octobre.

La mesure s'inscrit dans la continuité du programme "Help to Buy", qui vise à stimuler la croissance économique en renforçant la demande dans le secteur de la construction immobilière, tout en facilitant l'accès à la propriété.

Elle pourrait ainsi constituer le plus grand coup de pouce jamais enregistré pour un secteur en proie à une crise prolongée, due aux coûts élevés du financement, à l'inflation et à la faiblesse de la demande.

Les promoteurs immobiliers, notamment Barratt Redrow, Bellway et Taylor Wimpey, avaient fait pression sur le gouvernement pour qu'il rétablisse les aides destinées aux acheteurs d'un premier logement, arguant que leurs propres mesures incitatives n'avaient pas réussi à relancer la demande de manière significative et avaient réduit leurs marges.

"Il est désormais important que le gouvernement agisse rapidement pour mettre en oeuvre ce programme", a déclaré Neil Jefferson, directeur général de la Home Builders Federation, l'organisation professionnelle qui représente le secteur de la construction de logements neufs au Royaume-Uni.

Le programme de prêt participatif annoncé samedi permettra aux primo-accédants d'emprunter jusqu'à 20% de la valeur d'un logement contre un apport personnel de 2,5%, avec une période initiale sans intérêts.

Le gouvernement a également indiqué qu'il prévoyait de fixer un plafond de revenus par foyer afin de garantir que les aides soient destinées à ceux qui en ont le plus besoin.

En contraste, le précédent dispositif "Help to Buy" exigeait un apport personnel minimum de 5%.

De plus amples détails sur ce nouveau programme seront dévoilés lors de la présentation du budget le mois prochain.

(Reportage Danilo Masoni et Simone Lobo ; version française Diana Mandia)