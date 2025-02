Les promesses de Kennedy sur les vaccins assurent le vote du sénateur républicain le plus âgé

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

La commission des finances du Sénat, dirigée par les républicains, soumet Kennedy au vote de l'ensemble du Sénat

Le sénateur républicain Bill Cassidy a déclaré que les conversations avec Kennedy et Vance ont influencé son vote positif

M. Kennedy doit obtenir le soutien d'au moins 50 sénateurs pour être confirmé

(Le paragraphe principal est remanié pour ajouter l'accord entre Kennedy et Cassidy; mises à jour tout au long de l'article) par Ahmed Aboulenein et Stephanie Kelly

Robert F. Kennedy Jr, le choix du président Donald Trump pour le poste de secrétaire à la santé, s'est rapproché de l'obtention du poste principal de la santé mardi, après avoir obtenu le soutien d'un sénateur républicain de premier plan avec des promesses de protéger les programmes de vaccination existants.

M. Kennedy a fait ces promesses au sénateur Bill Cassidy, membre de la commission des finances du Sénat, dirigée par les républicains, qui a voté mardi pour que la nomination de M. Kennedy soit soumise au vote du Sénat dès cette semaine.

Les démocrates ont accusé M. Kennedy, au cours de deux jours d'audiences de confirmation controversées (), d'être financièrement impliqué dans le mouvement anti-vaccin et de colporter des théories du complot pour semer le doute sur des médicaments qui sauvent des vies - des affirmations que M. Kennedy a rejetées.

M. Cassidy, qui préside également la commission de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions, a déclaré après le vote qu'il avait reçu des engagements de la part de M. Kennedy et de la Maison Blanche au cours du week-end. Il s'agit notamment d'une "relation de travail étroite et sans précédent" dans laquelle Kennedy et Cassidy se rencontreront plusieurs fois par mois.

M. Kennedy a également donné à M. Cassidy des garanties concernant les vaccins, car l'avocat spécialiste de l'environnement, âgé de 70 ans, sème depuis longtemps le doute quant à la sécurité et à l'efficacité des vaccins qui, depuis des décennies, contribuent à enrayer les maladies et à prévenir les décès.

Il n'est pas certain que Kennedy soit juridiquement lié à ces engagements ni qu'il soit tenu de les respecter.

Il s'est engagé à ne pas supprimer les déclarations des agences gouvernementales de santé selon lesquelles l'autisme n'est pas causé par les vaccins, une affirmation prouvée par des études mais dont Kennedy a dit qu'elle n'était pas prouvée.

M. Kennedy conteste la qualification d'anti-vaccin et a déclaré qu'il n'empêcherait pas les Américains de se faire vacciner.

"Il (Kennedy) s'est également engagé à travailler dans le cadre des systèmes actuels d'approbation et de contrôle de la sécurité des vaccins et à ne pas établir de systèmes parallèles", a déclaré M. Cassidy dans un discours prononcé au Sénat.

Il a ajouté que M. Kennedy avait promis de respecter les décisions du groupe d'experts externes des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), connu sous le nom de Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (Advisory Committee on Immunization Practices), sans les modifier.

Avant le vote, Cassidy était considéré comme un vote potentiel contre Kennedy après qu'il ait déclaré lors d'une audience de confirmation la semaine dernière qu'il avait du mal à prendre la décision .

Si Kennedy est confirmé par le Sénat, il dirigera le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise plus de 3 000 milliards de dollars de dépenses de santé, y compris des agences telles que la Food and Drug Administration et l'agence chargée des programmes de santé Medicare et Medicaid, qui fournissent une assurance maladie à plus de 140 millions d'Américains.

M. Kennedy s'est heurté à l'opposition de groupes de santé, de démocrates, de membres de sa famille et des comités éditoriaux du Wall Street Journal et du New York Post, qui estiment qu'il n'est pas apte à occuper ce poste en raison de son rôle dans le mouvement anti-vaccin.

Les actions des fabricants de vaccins et des entreprises de produits alimentaires emballés ont chuté après le vote. L'action de Pfizer PFE.N a baissé de 1,8 %, tout comme les actions américaines de son partenaire pour le vaccin COVID-19, BioNTech

22UAy.DE BNTX.O , qui a baissé de 3 %. Moderna MRNA.O a baissé de 5,1 % et Novavax NVAX.O d'environ 1 %.

Les actions de Hershey HSY.N , Mondelez MDLZ.O , Kraft Heinz

KHC.O , General Mills GIS.N étaient toutes en baisse de 2%.

Kennedy, qui a créé l'expression "Make America Healthy Again" après avoir soutenu Trump à la présidence l'année dernière, appelle à l'interdiction de centaines d'additifs alimentaires et de produits chimiques. Il a également demandé que les aliments ultra-transformés soient retirés des repas scolaires.

Certains partisans de M. Kennedy ont été contrariés par le nombre de concessions qu'il a faites pour obtenir le vote de M. Cassidy et se sont rendus sur la plateforme de médias sociaux X pour demander que le sénateur soit confronté à un adversaire primaire républicain s'il se présente à nouveau au Sénat en 2026.

"Faites confirmer Kennedy et lancez une primaire contre Cassidy", a posté l'un de ses partisans.

M. Kennedy doit maintenant obtenir le soutien d'au moins 50 sénateurs, ce qui permettrait à M. Vance d'obtenir un vote décisif pour confirmer sa nomination.

Jusqu'à présent, le Sénat, contrôlé par les républicains, n'a rejeté aucune des nominations de M. Trump. Le choix controversé du secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a été accepté de justesse par 51 voix contre 50, après que M. Vance a été appelé à départager les deux candidats en janvier.

La commission sénatoriale du renseignement doit voter mardi à huis clos sur la nomination de l'ancienne représentante américaine Tulsi Gabbard au poste de directeur du renseignement national, un autre candidat de M. Trump dont la confirmation est incertaine.