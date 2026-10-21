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Les projets de centres de données dédiés à l'IA stimulent la demande et font grimper les loyers des entrepôts aux États-Unis, selon la société immobilière JLL
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 00:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Lisa Baertlein

Les projets de construction de centres de données dédiés à l’IA, notamment près de Dallas/Fort Worth et de Washington, DC, génèrent une nouvelle demande d’espaces d’entreposage et ont contribué à la hausse des loyers au troisième trimestre, a déclaré mardi la société de services immobiliers JLL JLL.N .

* Des entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O dépensent des milliards de dollars dans une course à la domination du secteur de l’intelligence artificielle, qui nécessite d’importantes quantités d’électricité pour faire fonctionner des serveurs et des puces informatiques devant être refroidis afin d’éviter toute surchauffe.

* « L’expansion des centres de données génère une demande industrielle hors norme dans les grands pôles de fret tels que Dallas/Fort Worth, où les fournisseurs et les prestataires d’infrastructures se regroupent à proximité des campus hyperscale », a indiqué JLL dans son rapport sur le marché immobilier industriel du troisième trimestre.

* Les loyers moyens demandés ont atteint 10,55 dollars par pied carré, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l’année précédente, ce qui représente le rythme de croissance annuel le plus rapide depuis le deuxième trimestre 2024, a précisé JLL.

* Cette croissance repose sur ce que l’on appelle les baux « triple net », dans lesquels les locataires paient les taxes foncières, l’assurance et l’entretien des parties communes en plus du loyer de base.

* L’expansion des secteurs à forte intensité d’infrastructures modifie la composition des locataires et la répartition géographique de la demande, a indiqué JLL, soulignant que la demande émanant des locataires des secteurs de la construction, des télécommunications et des services publics avait augmenté.

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