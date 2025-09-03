Les progrès réalisés par Macy's dans le cadre de son redressement permettent de revoir à la hausse les prévisions annuelles et de faire grimper l'action.

Macy's mise sur les marques les plus chères pour compenser la pression des dépenses de consommation

Les prévisions annuelles incluent des impacts tarifaires de 40 à 60 points de base sur la marge brute annuelle

Le groupe dépasse les estimations pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du deuxième trimestre

Les actions de Macy's M.N ont bondi de 20% mercredi après que l'opérateur de grands magasins ait fourni de nouvelles preuves que son plan de redressement fonctionnait, avec des prévisions de ventes et de bénéfices annuels révisées à la hausse malgré l'incertitude des tarifs douaniers.

En se séparant de certaines enseignes peu performantes et en s'appuyant sur ses marques les plus chères, qui s'adressent à des consommateurs à revenus plus élevés, Macy's a pu compenser l'impact de la pression exercée sur les dépenses de consommation dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

La directrice générale Tony Spring a présenté le plan de redressement en février dernier, qui prévoit la fermeture de 150 magasins Macy's d'ici à 2026, le réinvestissement dans des sites à fort potentiel et l'amélioration de l'offre de produits et des programmes de fidélisation.

Même si, selon une enquête de PwC, les dépenses des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, les acheteurs se repliant sur eux-mêmes dans un contexte d'incertitude économique, Macy's est confiant dans une reprise des ventes.

"J'aime la lecture précoce du mois d'août et ce que les clients achètent, car ce n'est pas lié à la démarque. C'est lié à la nouveauté, à la rentrée scolaire, au début de l'automne et aux catégories d'hiver. Tout cela est donc très positif", a déclaré la directrice générale de Macy's, Tony Spring, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Mais dans le même temps, la société prévoit un impact plus important lié aux droits de douane de 40 à 60 points de base sur ses marges brutes pour l'ensemble de l'année, contre 20 à 40 points de base qu'elle avait prévus précédemment.

"Nous allons avoir des augmentations de prix. Nous avons déjà procédé à des augmentations de prix. Nous négocions également avec le marché. Il n'y a pas de solution unique", a déclaré le directeur financier Thomas Edwards.

"Nous adoptons une approche chirurgicale."

La société avait prévenu en début d'année qu'elle augmenterait ses prix de manière sélective afin d'atténuer l'impact des droits de douane liés à sa dépendance à l'égard de la fabrication en Chine.

Macy's prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

Elle prévoit également un chiffre d'affaires net annuel compris entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars, contre 21 à 21,4 milliards de dollars précédemment.

Suzy Davidkhanian, analyste chez EMarketer, a déclaré que le relèvement des prévisions de Macy's était une "décision audacieuse", car "un paysage commercial surpeuplé et des budgets plus serrés intensifient la concurrence."

La société a déclaré un chiffre d'affaires net de 4,81 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 2 août, supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 4,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 41 cents par action a également dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 18 cents.