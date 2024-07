Les profits des géants du négoce ADM et Bunge chutent avec les cours des céréales

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Les profits des maisons américaines de courtage Bunge et ADM ont chuté au premier semestre dans le sillage des cours des produits agricoles qu'ils négocient et transforment.

Le bénéfice net de Bunge sur les six premiers mois de l'année a été divisé par quatre, à 314 millions de dollars, détaille l'entreprise dans un communiqué mercredi. Il s'agit de sa plus faible performance depuis 2019.

Celui d'ADM a plongé de 42% sur la même période, à 1,2 milliard de dollars, avait indiqué l'entreprise mardi dans son propre communiqué de résultats. C'est son plus bas niveau depuis 2020.

ADM et Bunge, qui avec les groupes non cotés en Bourse Cargill et Louis Dreyfus dominent le commerce des céréales et oléagineux dans le monde, avaient vu leurs bénéfices s'envoler en 2021 et 2022.

Ces entreprises ont tendance à prospérer quand les cours sont très fluctuants, ce qui a été le cas avec la pandémie de Covid, qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement, et avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a suscité des craintes pour les exportations de ces deux producteurs majeurs.

Les prix, qui avaient grimpé à des records en 2022, sont depuis redescendus, notamment sous l'effet de récoltes qui s'annoncent abondantes au niveau mondial cette année. Les cours du blé, du maïs et du soja cotés à Chicago évoluent actuellement à des niveaux proches de ceux de 2020.

Les chiffres d'affaires des maisons de négoce avaient déjà reculé en 2023, et cette tendance se confirme.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de Bunge a reculé de 12% et celui d'ADM, de 10%.

Les résultats plus faibles des activités agricoles "reflètent un environnement plus équilibré pour l'offre mondiale", estime Bunge dans son communiqué.

"Les conditions actuelles du marché se sont améliorées dans certaines régions, mais nous continuons d'avoir une visibilité limitée sur la dernière partie de l'année", a commenté Greg Heckman, directeur général de Bunge, cité dans le document.

L'entreprise a malgré tout légèrement relevé sa prévision annuelle de bénéfice, misant sur une meilleure performance qu'initialement prévu de sa division dédiée aux huiles.

ADM avait évoqué mardi des "conditions de marché difficiles". Les résultats de sa division dédiée aux produits agricoles, la plus importante, ont été affectés par "des récoltes abondantes en Amérique du Sud, à l'origine d'un rapport plus équilibré entre l'offre et la demande, conduisant à des marges plus faibles", avait précisé ADM.

Le groupe a toutefois maintenu sa prévision de bénéfice par action pour l'année.