Les produits cosmétiques RoC rachetés par le fonds britannique Bridgepoint

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ASTRID STAWIARZ )

Le fonds d'investissement britannique Bridgepoint a annoncé mardi avoir fait l'acquisition de la marque de produits cosmétiques RoC Skincare auprès de Gryphon Investors, sans communiquer le montant de la transaction.

La société d'investissement américaine Gryphon Investors avait acquis en 2020 auprès de Johnson & Johnson la marque fondée en France en 1957.

Depuis, "le chiffre d'affaires de RoC a progressé de 70%, grâce au repositionnement de la marque et une demande croissante des consommateurs pour des produits efficaces et cliniquement prouvés", est-il indiqué dans un communiqué, sans plus de précisions sur la valorisation de l'entreprise rachetée.

"Aux États-Unis comme en Europe, le marché dermo-cosmétique – en particulier des produits permettant de ralentir le vieillissement de la peau – affiche l'une des plus fortes croissances du secteur de la beauté", est-il affirmé.

"Bridgepoint prévoit de soutenir RoC dans l'accélération de sa croissance sur ses marchés européens historiques", ajoute le communiqué.

Les produits du spécialiste des soins du visage sont distribués "à travers le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, ainsi qu'en Australie et en Asie".

Selon Bridgepoint et Gryphon Investors, "la transaction devrait être finalisée en février".