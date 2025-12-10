 Aller au contenu principal
Les producteurs mondiaux d'aluminium cherchent à obtenir des acheteurs japonais des primes de 190 à 203 dollars par tonne pour le premier trimestre, d'après certaines sources
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 05:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les producteurs mondiaux d'aluminium ont offert aux acheteurs japonais des primes de 190 à 203 dollars par tonne métrique pour les expéditions de métal primaire de janvier-mars, soit une augmentation de 121 % à 136 % par rapport au trimestre en cours, ont déclaré deux sources directement impliquées dans les négociations sur les prix trimestriels.

Le Japon est le principal importateur de métal en Asie et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

Pour le trimestre octobre-décembre, les acheteurs japonais ont accepté de payer une prime de 86 dollars par tonne

PREM-ALUM-JP , soit une baisse de 20 % par rapport au trimestre précédent.

