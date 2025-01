Les producteurs de pétrole s'empressent de se couvrir alors que les sanctions américaines contre la Russie font grimper les prix

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des volumes de transactions WTI au paragraphe 7 et du prix de règlement au paragraphe 8) par Georgina McCartney et Shariq Khan

Les producteurs d'énergie se sont empressés de bloquer les prix du pétrole depuis que les États-Unis ont annoncé leurs sanctions les plus sévères sur le commerce de l'énergie russe vendredi, ce qui a fait bondir les prix du pétrole à des sommets plurimensuels, selon les acteurs du marché.

L'activité de couverture a atteint un niveau record sur la plateforme AEGIS Markets le 10 janvier, a déclaré Jay Stevens, directeur de l'analyse des marchés chez AEGIS. AEGIS indique que ses clients représentent environ 25 à 30 % de la production totale de pétrole aux États-Unis.

Les opérations de couverture peuvent aider les producteurs à réduire les risques et à protéger leur production contre les fluctuations brutales du marché en fixant un prix. Elle peut également permettre aux négociants de tirer profit de la volatilité.

Les indices de référence du pétrole mondial et américain ont fortement augmenté vendredi et lundi, atteignant des sommets plurimensuels, après que lesÉtats-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant les producteurs de pétrole russes, les pétroliers, les intermédiaires, les négociants et les ports, dans le but de toucher toutes les étapes des chaînes de production et de distribution du pétrole de Moscou. O/R

"Lorsque nous observons des mouvements comme ceux de ces derniers jours, si un producteur n'était pas déjà très bien couvert, la plupart d'entre eux voudront clairement profiter de la hausse des prix", a déclaré Mike Corley, fondateur de la société de conseil Mercatus Energy.

M. Corley a fait remarquer que les clients de Mercatus ont également profité de la hausse des prix au cours des derniers jours pour se couvrir.

Plus de 2 millions de contrats à terme sur le pétrole brut léger non corrosif WTI ont été échangés vendredi et lundi. C'est la première fois que les volumes dépassent les 2 millions depuis février et mars 2022, selon le groupe CME.

Les contrats à terme américains West Texas Intermediate ont perdu 1,26 dollar, soit 1,6 %, pour s'établir à 77,50 dollars le baril mardi, après avoir atteint lundi leur niveau le plus élevé depuis août.