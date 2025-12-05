Les producteurs de films font pression sur le Congrès contre l'acquisition de Netflix-Warner Bros Discovery, selon Variety

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un consortium de personnalités de l'industrie cinématographique a exhorté le Congrès américain à intervenir, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood si Netflix NFLX.O réussit à acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Variety jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. Comcast CMCSA.O s'est refusé à tout commentaire. Netflix, Warner Bros Discovery et Paramount Skydance PSKY.O n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

Netflix s'est imposé comme le principal soumissionnaire pour Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters jeudi, augmentant les enjeux d'une transaction potentielle qui pourrait remodeler le paysage médiatique.

Dans un courriel adressé aux membres du Congrès, le consortium, qui se présente comme "les producteurs de longs métrages concernés", a déclaré qu'il n'avait pas signé sa lettre par crainte de représailles, citant l'influence significative de Netflix en tant qu'acheteur et distributeur, selon Variety.

Le groupe, qui, selon Variety, comprend plusieurs cinéastes de renom, a exhorté les législateurs de la Chambre des représentants et du Sénat à s'opposer publiquement à l'acquisition et à veiller à ce que l'accord proposé fasse l'objet du "plus haut niveau de contrôle antitrust".

Warner Bros Discovery aurait reçu en début de semaine des offres plus avantageuses de la part de soumissionnaires potentiels, dont Paramount Skydance, Comcast et Netflix, après leur avoir demandé d'améliorer les offres initiales soumises fin novembre.