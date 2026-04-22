Les producteurs de café lancent un programme de suivi de la déforestation par satellite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plusieurs entreprises et négociants en café lancent un nouveau système de suivi de la déforestation liée à la culture du café dans le monde, a déclaré mercredi JDE Peet's, l'une des entreprises participantes, dans un communiqué.

Le Coffee Canopy Partnership utilisera des images satellites fournies par Airbus AIR.PA , combinées à des modèles d'intelligence artificielle, pour cartographier les exploitations de café et identifier les zones de perte de forêt à proximité.

L'objectif est d'identifier correctement les paysages et de travailler avec les gouvernements et les communautés locales pour restaurer les forêts et prévenir la déforestation future.

La société Tchibo et les négociants en matières premières Louis Dreyfus Company, Sucden, Neumann Kaffee Gruppe, Touton et Sucafina participent au programme aux côtés de JDE Peet's

JDEP.AS , qui fait désormais partie de Keurig Dr Pepper

KDP.O .

Le système ciblera d'abord l'Afrique de l'Est, couvrant l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda, ont indiqué les entreprises, avec l'objectif de parvenir à une couverture mondiale de toutes les régions productrices de café en 2027.

En vertu du règlement européen sur la déforestation , qui devrait entrer en vigueur le 30 décembre pour les grandes entreprises et le 30 juin 2027 pour les micro et petites entreprises, le café cultivé sur des terres classées comme forêts après décembre 2020 ne pourra pas entrer sur les marchés de l'UE.

"Cela menace d'exclure des millions de petits exploitants de marchés clés, malgré leurs pratiques agricoles durables, simplement parce que les cartes existantes classent de manière incorrecte leur agroforesterie ou leurs terres de production de café cultivées à l'ombre comme des forêts", indique la déclaration de JDE Peet's.

Il ajoute que l'initiative permettra de remédier "au manque historique de données cartographiques précises, qui a souvent entraîné l'identification erronée de fermes de café... comme forêt naturelle"

Le système sera ouvert à la consultation des agriculteurs, des gouvernements et de l'industrie du café, ont indiqué les entreprises.