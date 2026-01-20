Les producteurs d'électricité américains chutent alors que PJM dévoile un plan visant à réduire la hausse de la demande d'électricité des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions des producteurs d'électricité américains ont baissé avant la mise sur le marché après que l'opérateur de réseau PJM Interconnection a dévoilé un plan pour gérer la demande croissante d'électricité des centres de données dont le Big Tech a besoin pour l'expansion de l'IA

** PJM a déclaré vendredi en fin de journée qu'il prévoyait d'exiger des nouveaux grands utilisateurs d'électricité qu'ils apportent leur propre production d'électricité ou qu'ils s'engagent dans un cadre de connexion et de gestion soumis à une réduction anticipée

** Après la nouvelle, la maison de courtage Jefferies a déclaré que la décision de PJM amènera les investisseurs à s'interroger sérieusement sur les bénéfices, les flux de trésorerie, la probabilité de contrats supérieurs au marché et les multiples d'évaluation pour la première fois depuis un certain temps

** Constellation Energy CEG.O en baisse de 2,8%, Vistra Corp VST.N en baisse de 2,8% et Talen Energy TLN.O en baisse de 3,7%

** NRG Energy NRG.N perd 2,7%

** « Nous pensons que les actions des producteurs d'électricité américains sont surévaluées car les investisseurs sous-estiment le risque réglementaire et la pression potentielle sur les marges à long terme », a déclaré Morningstar vendredi