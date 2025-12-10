Les procureurs russes demandent au tribunal de saisir les actifs de NCH Capital, selon Kommersant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le procès aux paragraphes 8-10)

Les procureurs russes ont demandé à un tribunal de Moscou de saisir les actifs du fonds de capital-investissement américain NCH Capital en Russie, affirmant que les propriétaires du fonds ont financé les forces militaires ukrainiennes, a déclaré le journal Kommersant, citant des documents judiciaires.

NCH Capital n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Kommersant mercredi.

Les procureurs ont déposé une plainte le 9 décembre contre NCH Capital et ses fondateurs George Rohr, un citoyen américain, et Moris Tabacinic, un citoyen autrichien, qui ont fondé le groupe en 1993.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter Rohr ou Tabacinic.

AgroTerra, qui est l'un des 20 plus grands propriétaires de terres agricoles de Russie et qui appartient à NCH Capital, a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret du président russe Vladimir Poutine en avril 2024.

Selon Kommersant, les actifs d'AgroTerra dans sept régions de Russie centrale ont été évalués dans le procès à 73 milliards de roubles (937 millions de dollars). NCH Capital détient également des actifs agricoles en Ukraine, où elle est le cinquième propriétaire foncier.

NCH Capital a déclaré le 5 décembre qu'elle n'avait pas l'intention de vendre AgroTerra, après que le directeur de la deuxième banque russe a déclaré qu'il était en pourparlers pour acheter l'entreprise.

Kommersant a cité les documents judiciaires selon lesquels les propriétaires de NCH Capital étaient les bénéficiaires d'un fonds caritatif, créé en 2025 en Ukraine, qui envoyait des camions, du matériel de communication, du carburant et des médicaments aux unités militaires ukrainiennes.

Les documents indiquent également que la filiale ukrainienne de NCH Capital, Agroprosperis, a fourni un stockage gratuit de munitions dans plusieurs régions ukrainiennes où elle opère, tandis que son bras financier s'est occupé des dons pour l'armée.

"George Rohr, Moris Tabacinic et la société NCH Capital, en contrôlant la holding agricole Agroprosperis, financent délibérément et systématiquement la conduite d'opérations militaires contre l'État russe", indique le document cité par Kommersant. (1 $ = 77,9000 roubles)