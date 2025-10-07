Les problèmes de personnel au contrôle aérien américain persistent pour la deuxième journée et retardent les vols

Des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien retardent les vols pour la deuxième journée consécutive dans de nombreux aéroports américains, alors que la fermeture du gouvernement entre dans sa septième journée, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un avis publié mardi.

La FAA a indiqué que de nombreux vols étaient retardés dans les aéroports de Nashville et de Newark, entre autres. À Newark, les vols à l'arrivée ont été retenus jusqu'à 30 minutes en raison des problèmes de personnel.

Le contrôle du trafic aérien de Nashville est confronté à d'importants problèmes de personnel et réduira ses opérations plus tard dans la journée de mardi, a indiqué la FAA. Le contrôle d'approche sera repris plus tard par le centre de Memphis.

La FAA réduit le nombre de vols arrivant par heure à Chicago O'Hare, en raison de problèmes de personnel, avec des retards moyens de 41 minutes.

La FAA a également signalé des problèmes de personnel au centre de contrôle du trafic aérien d'Atlanta.

Le mauvais temps a également des répercussions sur les vols dans tout le pays.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent continuer à travailler pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés. Les contrôleurs devraient recevoir un salaire partiel le 14 octobre pour le travail effectué avant la fermeture.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré lundi que la FAA avait constaté une légère augmentation du nombre de contrôleurs prenant des congés de maladie et que les effectifs du trafic aérien avaient été réduits de 50 % dans certaines régions depuis le début de la fermeture, la semaine dernière.

"Si nous n'avons pas de contrôleurs, nous allons nous assurer que l'espace aérien est sûr. Par conséquent, nous allons ralentir le trafic", a déclaré M. Duffy mardi sur Fox News, dans l'émission "Fox and Friends".

FlightAware, un site web de suivi des vols, a déclaré que plus de 2 500 vols avaient été retardés mardi, dont environ 200 à Nashville, soit 20% de ses vols, et près de 500 vols à Chicago O'Hare, soit plus de 15% des vols.

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.